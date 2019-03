De Luca | telecronista un primitivo buzzurro | consumatore abusivo di ossigeno

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Napoli – “Quello e’ un, un. È un personaggio a noi ben noto che definivo in altri tempi undi”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo De, sulSergio Vessicchio per le frasi discriminatorie utilizzate nei confronti dell’assistente arbitrale Annalisa Moccia nel corso del match tra Agropoli e Sant’Agnello.L'articolo Deundiproviene da RomaDailyNews.

Ma_Do_Sd : Luca De Capitani telecronista sottovalutato: l'unico che quando gioca l'Italia non fa l'ultrà chiedendo rigori a ogni azione - luca_melloni : RT @gumas75: Il telecronista di un’emittente locale campana definisce “uno schifo” il fatto che una partita di eccellenza abbia come assist… - silvia_marsili : RT @GiorgioCMascion: @Battitidipesca @s_martinello @f_pancani @lui_gi85 No no. De Luca di ciclismo sa ma è un analista, non un telecronista… -