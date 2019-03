Banco BPM | Blackrock Institutional Trust mantiene le vendite

Nexi - Castagna : Banco BPM valuta cessione quota in IPO : Banco BPM potrebbe cedere una quota della partecipazione detenuta in Nexi , società che sbarcherà in Borsa ad aprile , durante l'Offerta Pubblica Iniziale, IPO,. Lo ha dichiarato Giuseppe Castagna , ...

Azioni Intesa Sanpaolo - Banco BPM - UBI - Unicredit improvvisamente crollano : cosa succede al Ftse Mib oggi : Passando dall'economia alla finanza, il dato macro tedesco ha provocato un immediato effetto sul cambio Euro Dollaro con la divisa europea che è scesa sotto quota 1,13. Ultimo step del ...

La posizione ribassista su Banco BPM : Marshall Wace, dalla data del 20 marzo, ha mantenuto lo short selling su Banco BPM all'1,02%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Nel frattempo, a ...

Truffa diamanti - chiesti rimborsi per 645 milioni a UniCredit e Banco Bpm : Al Banco Bpm e a UniCredit, le due banche segnalatrici dei diamanti della fallita International Diamond business, risultano richieste di risarcimento rispettivamente per 430 e 215 milioni di euro....

Vino - Banco BPM finanzia la storica cantina Cesari : ... e una storicità di 80 anni , l'azienda Gerardo Cesari Spa rappresenta un'eccellenza del territorio veneto e uno dei principali testimonial dei vini veronesi nel mondo, grazie a marchi riconosciuti ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 9% - Banco BPM a +4 - 68% - 18 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale vanno bene Hera e Banco Bpm. Male invece Juventus

Piazza Affari : luce verde per Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 4,68%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM ...

Banco BPM - Capital Research and Management Company detiene il 5 - 2% : Capital Research and Management Company, dal 5 marzo 2019, possiede una quota del 5,198% nella Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano . di cui lo 0.295% detenuta tramite ...