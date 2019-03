Terremoto | lieve scossa oggi a Modica

Lieve scossa di Terremoto a Napoli : avvertita in alcune zone del capoluogo : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nell'area di Napoli nella serata odierna, intorno alle 21.30. La scossa è stata avvertita distintamente da diverse persone nella città partenopea,...

Terremoto Calabria : lieve scossa avvertita lungo la costa vibonese : Una Terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato nel pomeriggio al largo delle coste vibonesi. La scossa è stata registrata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma ed è stata localizzata ad una profondità di 97Km e ad una distanza di venti chilometri dalla costa . I comuni più vicini all’epicentro sono quelli di Parghelia e Tropea. Non si segnalano danni a cose o persone. L’ultima scossa si era registrata il 15 febbraio ...

Lieve scossa di Terremoto avvertita in Romagna : epicentro vicino Faenza : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata nella serata odierna in Emilia Romagna, con epicentro localizzato in Romagna. Secondo i dati INGV, la scossa, avvenuta alle ore 22.02, è stata di...