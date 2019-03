Regno Unito | prevista un’ondata di caldo shock | ad Aprile temperature di +26°C per una

Il litigio è tra Harry e William non tra le mogli - la rivelazione allarma il Regno Unito - Foto - - Ultime Notizie Flash : William ed Harry d'Inghilterra sarebbero in forte contrasto e non a causa di Meghan Markle e Kate Middleton, Foto,

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra : l’Aurora Boreale potrebbe essere visibile fino al Regno Unito : l’Aurora Boreale scenderà insolitamente verso sud nel corso del weekend del 23-24 marzo e potrebbe essere visibile persino dal Regno Unito. Gli scienziati del Met Office, il servizio meteorologico britannico, dichiarano che potrebbe essere possibile osservare lo spettacolo dal Regno Unito a causa della potente espulsione di massa coronale che si è verificata sulla superficie solare. Lo spettacolare show di luci nel cielo, noto come Aurora ...

Il Regno Unito ha avviato un’operazione militare per preparasi a gestire un’uscita dall’UE senza alcun accordo - scrive Sky News : Secondo Sky News, il ministero dell’Interno del Regno Unito ha avviato un’operazione militare per prepararsi a gestire le possibili conseguenze di un’uscita del paese dall’Unione Europea senza nessun accordo. L’operazione, chiamata “Operazione Redfold”, secondo una fonte del governo è stata attivata all’inizio di

Brexit : Unione Europea concede al Regno Unito di posticipare l'uscita : The never ending story. Così potremmo definire la Brexit, citando il famosissimo film del 1984. Una storia infinita, fatta di tira e molla, accordi non raggiunti e tanta, tanta confusione. Precedentemente fissata al 29 marzo prossimo, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è stata invece prorogata su richiesta della premier inglese, Theresa May, a causa dell'impossibilità di trovare un accordo valido. Donald Tusk e i ventisette paesi ...

L’Unione Europea concederà al Regno Unito di posticipare Brexit : La scadenza sarà il 22 maggio, a patto che il parlamento britannico approvi un accordo entro la prossima settimana

Nel Regno Unito il porno diventa un film da guardare in famiglia : Chiedere a una madre di girare un porno per il figlio. La provocazione della televisione inglese sembra essere guidata dall’urgenza di scardinare l’ultimo tabù rimasto in famiglia, quello inerente al sesso formato internet. Channel 4, con la complicità della regista Erika Lust, ha riUnito cinque mad

Scuola austriaca : Hard Brexit positiva per il Regno Unito : ... che molti definiscono 'catastrofico' per economia e mercati. Gli stessi mercati finanziari, in effetti, non scontano tale scenario. Perché sono convinti che alla fine un accordo di qualche tipo ...

Regno Unito. “Ho ucciso io Alesha MacPhail - prima l’ho stuprata” - 16enne confessa tutto : Il corpo di Alesha era stato trovato nei boschi dell'isola di Bute, in Scozia, il 2 luglio scorso. Aaron Campbell è stato condannato all'Alta Corte a Glasgow il mese scorso: solo oggi ha confessato tutto. Il patologo John Williams ha affermato che le lesioni alle parti intime della bambina erano "catastrofiche" e “le più gravi” che avesse mai visto.Continua a leggere

Regno Unito - cresce a sorpresa il commercio al dettaglio : A febbraio i consumi nel Regno Unito sorprendono in positivo gli analisti. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce ...

Ecologisti paventano al Regno Unito mancanza d'acqua - : La Gran Bretagna potrebbe dover imbattersi nella carenza d'acqua entro i prossimi 25 anni e finire nelle "fauci della morte", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente James Bevan. Secondo il ministro, ...

Brexit - May chiede di spostare l’uscita del Regno Unito dalle Ue al 30 giugno : Theresa May chiede all’Ue un rinvio della Brexit breve, limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea non sarà quindi il 29 marzo, com’era previsto finora, ma tre m...

Regno Unito - giovane madre picchiata da una baby gang per aver chiesto un po' di silenzio : A Doncaster, nel Regno Unito, una giovane madre, Anca Si Piticii, è stata brutalmente picchiata da una baby gang dopo aver chiesto di fare silenzio per non svegliare i figli, rispettivamente di 3 e 6 anni, che dormivano. La risposta dei dieci adolescenti non si è fatta certo attendere: proprio una ragazza del branco è stata la prima ad avvicinarsi per aggredirla. Prima gli insulti, poi le botte. Prima insultata, poi picchiata dalla baby gang La ...

Regno Unito - prezzi produzione crescono in linea con attese : crescono i prezzi alla produzione nel mese di febbraio . Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, ONS,, l'indice dei prezzi alla produzione, output, è salito dello 0,1% mensile dopo esser rimasto ...