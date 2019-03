Il Papa a Loreto | Qui oasi di silenzio e pietà

Il Papa e la promozione della famiglia a Loreto - non a Verona - : Citta del Vaticano, 25 mar., askanews, - 'Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali...'. ...

Il Papa a Loreto : "La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è insostituibile" : Bergoglio in visita alla Santa Casa: "Nella delicata situazione del mondo di oggi bisogna ribadirne la grandezza al servizio della vita e della società". E firma l'esortazione apostolica per i giovani

Prima volta di Papa Francesco a Loreto : "Un evento straordinario" : Roma, 25 mar., askanews, - La Prima volta di Papa Francesco a Loreto. Una visita lampo alla Santa Casa e l'incontro con la comunità locale. Una messa all interno del Santuario, l abbraccio ai malati, ...

Papa Francesco in visita a Loreto : il programma : Bergoglio è arrivato nella città marchigiana per due eventi storici: la messa nella Santa Casa e la firma dell'Esortazione apostolica post-sinodale in forma di Lettera ai giovani. Durante il suo discorso ha ricordato la centralità della famiglia. --Papa Francesco è atterrato al Centro giovanile “Giovanni Paolo II”, in località Montorso, dove è stato accolto da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, dal presidente della Regione ...

Il Papa oggi a Loreto - dopo tanti altri pontefici : Con la visita odierna a Loreto, Papa Francesco si aggiunge alla schiera di pontefici che nel corso del tempo, dei secoli, hanno visitato la Basilica della Santa Casa, considerata il piu' antico santuario mariano del mondo, dove sono custoditi i resti di quella che la tradizione vuole sia la casa di Maria a Nazareth, arrivata in Italia per "ministero angelico". Un sacello dentro la Basilica che attira ogni anno milioni di pellegrini e centinaia ...

Papa - a Loreto aggiunte dieci spy-cam : Loreto, ANCONA,, 23 MAR - "E' un'atmosfera gioiosa e di attesa" quella che si respira a Loreto prima della visita di Papa Francesco che il 25 marzo celebrerà messa nella Basilica della Santa Casa a ...

Loreto attende il Papa che firmerà l'Esortazione sui giovani : ... quell'attenzione educativa che il Sinodo ha messo in risalto e che la lettera adesso rilancia a tutta la Chiesa e al mondo intero'.