Sesso | 5 problemi comuni e come superarli

dilei

(Di domenica 24 marzo 2019) Ilpuò dare molte gioie, ma anche qualche dolore. Anche nelle coppie più consolidate, infatti, potrebbe sorgere qualche problema tra le lenzuola: ecco quali sono i 5 più diffusi.Avere una vita sessuale appagante è una delle prerogative di tutte le coppie. Affinché una relazione funzioni, è infatti necessario che in camera da letto vi sia piena sintonia tra i partner, e che nessuno dei due abbia il timore di esporre all’altro le sue ansie e i suoi timori. Può tuttavia succedere che qualcosa non funzionidovrebbe nella sfera sessuale, e che qualche piccolo intoppo mini l’equilibrio faticosamente raggiunto. Ilegati alsono in verità piuttosto, e basterebbe davvero poco per risolverli. Ecco i più diffusi evanno affrontati.Rapporti dolorosi. Questo problema riguarda soprattutto le donne, ed è causato nella maggior parte dei casi ...

fsartirana : @BertinelliLuigi @proudGhe @IlMici8 Non mi risulta che le famiglie tradizionali facciano amore platonico. E così le… - IserimReal : @pasconte1 Pasquá trans sarai tu, brutto cafone che non sei altro! Tu hai seri problemi col sesso, lasciatelo dire! #isola - khronostdg : @Annalagavo @anna_salvaje Io lo farei senza problemi, perché non ho problemi con il sesso. Qui invece leggo di pers… -