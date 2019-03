Tournée da Bar a Fossano | il teatro in luoghi inconsueti

targatocn

(Di sabato 23 marzo 2019) Recitano Shakespeare con passione e maestria tra i tavoli dei bar. Gli ingredienti di uno degli spettacoli teatrali più coinvolgenti che mi sia capitato di vedere sono pochi e ben miscelati: un testo teatrale classico recitato con maestria, un musicista poliedrico, un pizzico di ironia tra un ...

