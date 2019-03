La porta rossa il finale - spoiler : Jonas interrogato dalla polizia dopo l' Omicidio : La seconda stagione de La porta rossa è sempre più vicina all'epilogo. Mancano, infatti, quattro episodi al termine della stagione quando il commissario Cagliostro dovrà decidere se attraversare la ' porta rossa '. Mercoledì 20 marzo andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio. Già circolano in rete le prime anticipazioni che riguardano Jonas , interrogato dalla polizia sul suo coinvolgimento con Rambelli, e Vanessa, di cui sono sempre ...

Manifest 2 ci sarà? Il finale della prima stagione ha sorpreso tutti tra gravidanze e un possibile Omicidio : Manifest 2 ci sarà oppure no? Il pubblico sembra essere positivo e lo stesso creatore dello show, Jeff Rake, sembra convinto che il rinnovo ci sarà anche se NBC non ha ancora annunciato ufficialmente le sue intenzioni. Forse servirà attendere il prossimo incontro con la stampa a maggio per saperne di più o solo il risultato degli ascolti del finale andato in onda negli Usa proprio qualche ora fa e presto disponibile anche in Italia, su Mediaset ...