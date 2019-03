Pigneto | Centocelle e Alessandrino | i quartieri più cool della Capitale

lastampa

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il mix di meravigliose case a schiera in stile georgiano e vittoriano attrae affittuari da tutto il mondo che giungono appositamente per visitare l'iconica Electric Avenue, il cinema Ritzy che è ...

MovPopulistaIta : RT @EnricoStefano: Oggi in commissione primo esame dei progetti di isola ambientale Centocelle, Pigneto e Casal Bertone #Roma - tranellio : RT @EnricoStefano: Oggi in commissione primo esame dei progetti di isola ambientale Centocelle, Pigneto e Casal Bertone #Roma - PaolaTacconi : RT @EnricoStefano: Oggi in commissione primo esame dei progetti di isola ambientale Centocelle, Pigneto e Casal Bertone #Roma -