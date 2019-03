Serie D | Viareggio 1914 | in panchina arriva Macchetti

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Nel giorno della festa dei 100 anni del calcio a, ennesimo cambiamento tecnico alla guida della squadra2014, che prende parte al campionato diD girone E. Andrea, 48 anni, è il nuovo tecnico dele sostituisce il dimissionario Antonio Aiello che, domenica sera dopo la sconfitta contro il Real Forte Querceta aveva presentato al club le proprie dimissioni, ritirate poi in un secondo momento, ma che i vertici societari hanno comunque accettato. Aiello non era alla guida della squadra da inizio stagione ma era subentrato a Luigi Pagliuca, anch’egli esonerato, lo scorso 6 gennaio. Aiello, già lo scorso 10 febbraio, era stato esonerato dal club viareggino e sostituito, per tre gare, dal suo secondo Lelio Biancalana. Ail compito di salvare la squadra dalla retrocessione in Eccellenza.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

MondoPrimavera : Prestazione positiva per i nerazzurri che permette il passaggio del turno contro la RappresentanzaSerieD #Pagelle… - sportpiacenza : Incarico importante per un tecnico piacentino... - IdeawebTV : Viareggio Cup: Rappresentativa di Serie D eliminata. Bra e Pro Dronero in campo il 27 marzo per i recuperi… -