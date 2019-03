Astronomia | Missione New Horizons | tracciato l’identikit di Ultima Thule

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Detiene il primato di corpo celeste più lontano mai esplorato in precedenza da un manufatto umano, è considerato un cimelio risalente alla nascita del Sistema Solare e, grazie allo sguardo acuto di New, le sue caratteristiche stanno pian piano emergendo dalle pieghe remote del cosmo: sono questi i tratti salienti di, l’oggetto della Fascia di Kuiper (Kbo) che la sonda della Nasa ha sorvolato lo scorso 1° gennaio, dopo aver totalizzato una distanza record dalla Terra pari a 6,5 miliardi di chilometri. L’invio dei dati del fly-by – spiega Global Science – è ancora in corso e sarà completato nell’estate del 2020, ma con il materiale già a disposizione i planetologi hanno potuto iniziare a farsi un’idea più chiara del Kbo, che ufficialmente è classificato con il codice 2014 Mu69. Il team dellaha illustrato i risultati delle indagini sinora ...

