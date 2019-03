Pd | Corallo | “Sondaggi positivi? Non credo | possono essere stati comprati Zingaretti?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) “Il Pd è risalito nei sondaggi? Per me non sono veri, più volte i sondaggi poi si sono rivelati falsi. Spesso capita anche che si possano acquistare o che si faccia la domanda in modo che possa arrivare un certo risultato. La gente non è idiota: se cambia idea, lo fa sulla base di movimenti reali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Dario, il giovane esponente dem che si candidò nella prima fase delle primarie Pd.“Prendiamo comunque per buoni questi sondaggi” – continua – “Il fatto che il Pd stia risalendo non è positivo se non si è ragionato su cosa effettivamente è successo nella società italiana in questi anni. Mi sembra quasi che tutti stiano tirando un sospiro di sollievo. Non si può dire: ‘Non ci interessa cosa è successo, l’importante è che l’abbiamo scampata’. E’ la logica dell’ ‘io speriamo che me la cavo’. Le ...

