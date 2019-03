Nave Jonio | Conte non strumentalizzare singolo caso emergenza

Migranti : Nave Jonio al vaglio della Procura di Agrigento : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La situazione della Nave Jonio è al vaglio della Procura di Agrigento che sta valutando se aprire un fascicolo sulle comunicazioni via radio tra la Guardia di Finanza, che al'alba aveva intimato l'alt alla Nave di Mediterranea, e il capo missione Luca Casarini. Al mome

Nave Mare Jonio a Lampedusa : posizione e diretta - Salvini “sono centri sociali” : È ferma al largo di Lampedusa la Nave Mare Jonio che lunedì 18 marzo ha tratto in salvo 49 persone, di cui 12 minori, nelle acque di fronte le coste libiche. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini vieta l’attracco al porto sicuro più vicino dopo che la Guardia Costiera ha autorizzato l’ancoraggio alla fonda. Alcuni dei migranti a bordo sarebbero in condizioni di salute precarie. In particolare un giovane di 25 anni, affetto ...

Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Come chiesto dal capo missione della Nave Jonio Luca Casarini, un giovane migrante è stato evacuato dalla Nave e fatto arrivare alla Guardia medica di Lampedusa per essere curato. Rimangono così 48 Migranti a bordo della Nave di Mediterranea alla fonda dell'isola di Lampedusa.

Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente".

La Nave “Mare Jonio” con a bordo 49 migranti si mette a riparo dal maltempo a sud di Lampedusa : divieto di sbarco : E’ arrivata a Lampedusa la nave ‘Mare Jonio‘ della Ong Mediterranea Saving Human, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua. La nave si è sistemata a sud dell’isola per mettersi a riparo dal maltempo. Ma al momento, come conferma all’AdnKronos il capo missione Luca Casarini, da lì “non si possono ...

