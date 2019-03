Brian Austin Green | Ho scritto un sms a Luke Perry dopo la sua morte

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019)ha deciso di rompere il silenzio in cui si era chiuso per tentare di metabolizzare il luttola scomparsa di, un vero amico e non solo un collega di lavoro. I due si sono conosciuti ai tempi di "Beverly Hills 90210", telefilm cult che ha influenzato più di una generazione di teenagers. Un"amicizia fondata sulla stima reciproca e durata fino alla tragicadi, lo scorso 4 marzo, a causa di un ictus. Unache ha spiazzato tutti, amici e fan, avvenuta in modo rapido e inaspettato. Il cast di "Beverly Hills" si è stretto attorno anei momenti in cui vi era ancora una flebile speranza, espressa, per esempio, dal post di Shannen Doherty pubblicato su Instagram il 28 febbraio.appena pochi giorni, però, la speranza si è spenta per sempre e le stelle di Hollywood hanno tributato l"ultimo omaggio a, anche attraverso i ...

