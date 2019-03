Mediaset | P S Berlusconi | «Espandersi all’estero? Prima si fa | meglio è»

Mediaset - P.S. Berlusconi : espansione estero prima si fa meglio : Roma, 18 mar., askanews, - 'La questione non è solo investire e con quale impostazione economico-finanziaria, il grande lavoro sta nel riuscire a costruire un nuovo modello industriale, un modello di ...

Mediaset - P.S. Berlusconi : espansione estero prima si fa meglio : Roma, 18 mar., askanews, - "La questione non è solo investire e con quale impostazione economico-finanziaria, il grande lavoro sta nel riuscire a costruire un nuovo modello industriale, un modello di ...

Mediaset - modello per la Rai : le parole di Salini che fanno godere Pier Silvio Berlusconi : Il dg della Rai Fabrizio Salini ha messo a punto un piano per rimodernizzare la Rai sul modello di Mediaset. Riguarda i telegiornali, i gr e i siti web. Lo scopo è quello di alleggerire la struttura e renderla più economica e competitiva. Un esempio su tutti. Le edizioni dei telegiornali saranno ri

Ciao Darwin 8 - Paolo Bonolis fa godere Pier Silvio Berlusconi : cifre da urlo - riscossa Mediaset : Un sabato mattina di entusiasmo a Mediaset. Tutto merito di Paolo Bonolis e del suo ritorno in prima serata del venerdì con Ciao Darwin 8. Lo storico format del Biscione, infatti, fa il botto in termini di share: il programma si è aggiudicato la prima serata raggiungendo il 22,4% di ascolti, pari a

Salvini primeggia nei tg Rai - Berlusconi domina a Mediaset. Ecco i dati Agcom : Salvini, Berlusconi Matteo Salvini primeggia, non solo nei sondaggi. E parla un sacco. Il vicepremier e Ministro dell’Interno risulta infatti il politico che ha parlato di più nei telegiornali della Rai (ad eccezione del Tg3) nel periodo dal primo al 28 febbraio 2019. Le dichiarazioni del leader leghista in veste istituzionale hanno trovato ampio spazio anche sulle testate delle altre emittenti, ma in misura minore. Nei Tg Mediaset, ad ...

Politici in tv a febbraio 2019 - Salvini primo al Tg1 e Tg2 - Berlusconi a Mediaset : Il vice Premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini è il politico che parla di più nei telegiornali Rai (tranne che al Tg3); il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è primo nelle testate Mediaset; a La7 in vetta c'è il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S); a SkyTG24 il premier Giuseppe Conte. È il quadro che emerge dalle rilevazioni Agcom sul pluralismo politico in tv che riguardano il periodo dal primo al 28 ...

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi e il tesoro da 471 milioni : la voce pazzesca - a cosa punta : Mediaset è ufficialmente sul mercato. Quella che sta maturando non è una cessione classica. Casomai un' alleanza con tedeschi e francesi per dar vita ad un polo europeo della tv generalistra. A questo ...

Mediaset - mossa acchiappa-share di Pier Silvio Berlusconi : straordinario ritorno in prima serata : La notizia televisiva, in effetti, è di quelle davvero straordinarie. Si tratta dell'ultima mossa di Mediaset, ultimamente non brillantissima in termini di ascolti. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, il Biscione avrebbe appena dato il via libera alla nuova edizione de La sai l'ultima?, lo stori

Paolo Del Debbio torna su Mediaset - la bomba alla vigilia : 'Silvio Berlusconi in persona...' : Paolo Del Debbio , dopo mesi di stop, torna in televisione da domani, giovedì 7 marzo, con una nuova trasmissione su Rete4, Diritto e rovescio . In un'intervista al Giornale commenta le voci circolate ...

Silvio Berlusconi - la bomba di Dagospia su Mediaset : perché il Cav ha rotto con Confalonieri : Silvio Berlusconi ha tutte le intenzioni di evitare "l'ennesimo flop di Forza Italia alle Europee", tanto che secondo Dagospia ha preso una serie di decisioni per certi aspetti epocali sulla sua strategia. Innanzitutto, riporta il sito di Roberto D'Agostino, il Cav ha "messo in soffitta il filo-legh

Mediaset - altro colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : su che canale ha messo le mani : Dopo il via libera dell'Agcom, Mediaset ha acquisito il canale 66 del digitale terrestre che da poco meno di un anno ospitava ReteCapri. Come riporta Davidemaggio.it, la società di Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto anche la versione Hd della rete al canale 566. Già lo scorso anno Costantino Federic

Mediaset - le mosse dei Berlusconi Il Biscione prepara le nozze Ue : C'è sempre meno Francia nel futuro dei Berlusconi: Mondadori ha ceduto i suoi asset a Realworld Media per 70 milioni (più 5 milioni di eventuale earn-out a fine 2020), mentre Fininvest sale al 44,16% del capitale (45,88% dei diritti di voto) di Mediaset e marca le distanze da Vivendi, socio non gradito al 28,8% (29,9% dei diritti). Se Marina può ora valutare una futura alleanza internazionale delle attività ...