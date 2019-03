Lost Frequencies a Milano a novembre | i prezzi dei biglietti per il dj set

Lost Frequencies in concerto in Italia : il belga al Fabrique di Milano - i dettagli : I suoi singoli hanno collezionato dischi d’oro e platino in tutto il mondo, Lost Frequencies arriva in Italia Felix De Laet, aka Lost Frequencies, firma un contratto nel 2014 con Armanda Music e subito conquista le classifiche di tutto il mondo con il singolo ‘Are You With Me’ (3 volte platino in Italia). Il primo artista belga ad aver raggiunto il primo posto nel Regno Unito e ad essersi aggiudicato le prime posizioni ...