Viva il Messico! Viaggio a colori nelle città coloniali

(Di domenica 17 marzo 2019) GuanajuatoSan Miguel de Allendenel Messico colonialenel Messico colonialeSan Miguel de AllendeGuanajuatoGuanajuatonel Messico colonialeQuerétaroMoreliaNell’altopiano fertile del Bajío, tra i due versanti della Sierra Madre in Messico, riecheggia ancora il mito di El Dorado. Da Hernán Cortes in poi, spedizioni di europei, perlopiù spagnoli, hanno battuto pianure, laghi e valli che attraversano la regione centrale del Messico – temperata dal Tropico del Cancro nonostante l’altitudine compresa tra i due e i tremila metri – alla ricerca della miticacon strade lastricate d’oro.Patrimonio culturale UNESCO dell’Umanità, il «Messico coloniale» è una porzione di Europa ricostruita oltreoceano durante tre secoli di dominazione spagnola, dal 1521 al 1824. Tra nostalgia per la madrepatria e missioni di evangelizzazione, i conquistadores edificarono ...

