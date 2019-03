Sturaro ricambia la plusvalenza record e segna | Genoa-Juventus 2-0

ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Affari di famiglia. Dopo la magica serata di Champions e a campionato chiuso, lasi distrae e soccombe 2-0 a Marassi contro ildi Prandelli che vive una giornata di gloria e infligge ai bianconeri la prima sconfitta in campionato.Due gol, entrambi nella ripresa. Il destino ha voluto che il primo gol venisseto dabalzato agli onori delle cronache non per meriti sportivi – sarebbe stato alquanto difficile – ma perché protagonista di una plsuvalenza, venduto ala un prezzo decisamente fuori mercato: 16,5 milioni più 1,5 per il prestito. Così ha provato a dimostrare di valerli tutto. E ovviamente non ci crede nemmeno un bambino. Decisiva, sul gol, la papera di Perin.La seconda rete è stata firmata dall’ex Napoli Goran Pandev. Cristiano Ronaldo è rimasto a casa, Allegri ha schierato Dybala novello fantasma. E, soprattutto, la ...

