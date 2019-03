Onore a Zingaretti | il raccoglitore di cocci

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019)al compagno, che nel corso del suo appassionato intervento di questa mattina ha delineato il suo "nuovo" Pd.Gli fainnanzitutto avere rivendicato il suo essere irriducibilmente, fragorosamente e psicologicamente legato a un'idea di partito in continuità con la storia novecentesca della sinistra italiana ed europea.ha usato le parole "cambiare", "novità" e "nuovo" dozzine di volte nel suo discorso, ma le ha inserite in uno schema politico totalmente "classico", quello che la sua generazione ha studiato, amato, praticato.D'altronde, come spesso accade, il contesto spiega molto.C'è unoin camicia azzurra al podio, con ampie concessioni alla fatica del parlare in modo appassionato (da cui le vaste macchie di sudore).C'è una sala davanti lui non grande e non piccola, ma comunque abbastanza anonima, perfetta ...

