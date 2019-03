U&D | Guendalina Rodriguez conferma presunta bisessualità di Dal Corso | ' Potrei

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Andrea Dalè senza dubbio uno dei personaggi del gossip di Uomini e Donne del momento. Dopo il 'no' a Teresa Langella durante la puntata serale della scelta, trasmessa un mese fa, di recente è tornato ospite dello studio del Trono Classico per spiegare i motivi del suo rifiuto, per poi chiedere una seconda possibilità alla tronista. Dopo avere espresso i suoi comprensibili dubbi, la Langella lo ha accolto a Napoli per un paio di giorni ma, nonostante ci sia stato un bacio tra loro, come raccontato nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico, tra loro le cose sono finite nel peggiore dei modi. Dopo nuove accuse da ambo le parti, Teresa ha dichiarato di considerarsi troppo diversa e di non vedere un futuro di coppia. A questo punto, la rottura è apparsa definitiva, anche se gli sviluppi per i due volti noti di Uomini e Donne continuano ad essere all'ordine del giorno. Sul ...

Gilles_Simeoni : U liceu di u Fangu è u culleghju Giraud campioni di Francia sculari di scacchi ! Simu fieri è felici. Cumplimenti à… - TigresOficial : ?? E Q U I PO ?? #EstoEsTigres ?????? - MarioManca : I saluti finali ci lasciano sempre l'amaro in bocca. È stata un'edizione che ci ricorderemo per i moti rivoluzionar… -