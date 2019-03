Due terzi degli antivirus Android in realtà sono inutili secondo un nuovo report

Coppa del Mondo - Santarelli 2° nella spada a Budapest. Le Nazionali di sciabola conquistano Due terzi posti : ... il tricolore è salito ancora sul podio del trofeo "Luxardo" di Padova, la tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. nella gara a squadre, vinta dalla Corea del Sud e che ...

ISTAT - Reddito di Cittadinanza : Due terzi dei beneficiari non avranno vincolo lavorativo : Una persona su tre dovrà sottoscrivere il patto per il lavoro , mentre i due terzi dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno usufruire del sussidio economico senza alcun vincolo lavorativo .

Reddito di cittadinanza - per l'Istat Due terzi dei beneficiari non saranno obbligati a trovare un lavoro : In Italia, a possedere le caratteristiche per accedere al Reddito di cittadinanza sono due milioni e 706mila persone. Circa un terzo dei beneficiari della misura pentastellata dovrà sottoscrivere un ...

Reddito di cittadinanza - per l’Istat Due terzi non saranno obbligati a trovare un lavoro : Circa un terzo dei beneficiari del Reddito di cittadinanza dovrà sottoscrivere un patto per il lavoro. Due persone su tre, invece, potranno usufruire del sostegno economico senza alcun vincolo lavorativo. È quanto scrive l’Istat in una relazione presentata questa mattina in audizione alla Camera dei deputati. L’istituto di statistica calcola una pl...

Qualità dell'aria insufficiente nei Due terzi delle scuole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Allegri : "A Napoli ci giochiamo Due terzi di scudetto" : 'Domani ci giochiamo due terzi di scudetto. E' questione di matematica. E' una partita dove noi ci giochiamo tantissimo'. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenta la sfida di ...

Di Maio : "M5S pesa per Due terzi nel governo" : La leadership di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle è stata messa in discussione a più riprese da una parte dei parlamentari pentastellati e le due sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna hanno spinto il vicepremier ad ipotizzare una riorganizzazione di M5S, senza però mettere in dubbio la propria posizione di guida. Anzi, giusto ieri, nel corso di una conferenza stampa, aveva confermato di voler restare ben saldo a quella carica per i ...

Di Maio - Lega pesa un terzo - M5s Due terzi : Confronto sempre aperto nella maggioranza dopo l'esito del voto Abruzzese e sardo. Il leader M5s, Luigi Di Maio, dopo la conferenza stampa di ieri nella quale ha ribadito che il suo ruolo "dura altri ...

Di Maio : "M5S pesa per Due terzi nel governo - la Lega un terzo" : La leadership di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle è stata messa in discussione a più riprese da una parte dei parlamentari pentastellati e le due sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna hanno spinto il vicepremier ad ipotizzare una riorganizzazione di M5S, senza però mettere in dubbio la propria posizione di guida. Anzi, giusto ieri, nel corso di una conferenza stampa, aveva confermato di voler restare ben saldo a quella carica per i ...

Governo - Di Maio : 'Lega? Il suo peso è un terzo - il nostro Due terzi' - : Il vicepremier ribadisce la sua volontà di restare capo politico del M5s e di non staccare la spina all'esecutivo. "Confermo fiducia a Tria", aggiunge, mentre rassicura sulle critiche Ue alla manovra: ...

Luigi Di Maio - un altro suicidio : "Il peso è Due terzi M5s e un terzo Lega". Qui si scatena il disastro : Come suicidarsi cercando di rafforzarsi. Luigi Di Maio potrebbe tenere lezioni nelle università di mezzo mondo sul tema. Ultimo esempio: l'uscita che voleva essere "distensiva" e che invece rischia di trasformarsi in un nuovo boomerang. Nel governo, ha spiegato il vicepremier grillino a margine di u

Piaggio riparte - ma il maxiordine si riduce di Due terzi : Dovevano essere 766, da un anno rischiano di scendere a zero e fra un paio di giorni potrebbero diventare 250. I milioni di euro attorno a cui ruota il destino di Piaggio Aero sono al centro di un ...

Taekwondo - Slovenia Open 2019 : Martina Corelli sul podio! Due terzi posti tra gli junior con Giacomo Carmeli e Stefanie Kerschbamer : Si è conclusa la prima giornata di gare a Lubiana per lo Slovenia Open 2019, torneo di categoria G1 che rientra nel calendario internazionale della World Taekwondo Federation e che presenta moltissimi azzurri in gara. Nelle gare senior l’unico risultato di rilievo è stato il terzo posto di Martina Corelli nei -49 kg. Tra gli junior hanno invece chiuso in terza posizione Giacomo Carmeli nei -63 kg e Stefanie Kerschbamer nei +68 kg. Domani ...

Mario Draghi : Due terzi dei cittadini europei a favore della moneta unica : Cooperazione necessaria "In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare. E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea", ha detto il presidente ...