In Borsa brillano Stm e Recordati

In Borsa brillano la finanza e Saipem : Netto rialzo degli indici alla Borsa di Milano, indice Ftse Mib +0,78% a 20.659 punti e All Share sul +0,86% a 22.686,. Piazza Affari beneficia sempre del lieve regresso dello spread in queste ...

Borsa MILANO chiude tonica - brillano banche e Telecom : ... dalle parole ottimistiche di Trump sulle trattative con la Cina e dalle dichiarazioni del consigliere Bce Benoit Coeure su una possibile nuova operazione Tltro a sostegno dell'economia europea. Non ...

Juventus - sì a prestito obbligazionario. E le azioni brillano in Borsa : Il titolo della Juventus corre in Borsa italiana dopo l'ufficializzazione dell'acquisto di Ramsey e dopo il via libera del consiglio di amministrazione all'emissione in una o più tranche a un prestito ...