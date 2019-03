Sparatoria allo Zen di Palermo | morti un padre e un figlio

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Due uomini -- sonodopo unaZen di Parlermo. I due sono stati trasportati in ospedale ma sono deceduti lungo il tragitto. Si tratta di Antonino Lupo, 53 anni, e delGiacomo di 18.Sul posto numerose volanti della Polizia - ad allertare il 113 alcuni residenti - e gli investigatori della Squadra Mobile, guidata da Rodolfo Ruperti. Non è chiara ancora la dinamica. Antonino Lupo avrebbe precedenti per droga e reati minori non legati alla mafia. Ilsarebbe incensurato. Subito dopo laalcuni familiari hanno caricato su un'auto Antonino Lupo, mentre Giacomo è stato soccorso da un'ambulanza.Davanti al Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia si è immediatamente radunata una folla composta da parenti e amici delle due vittime, visibilmente agitati. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno dovuto ...

