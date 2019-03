Sparatoria in una scuola in Brasile | dieci morti

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019)persone sono morte in unain unaa San Paolo, in. Tra loro anche i due autori dell'agguato. Secondo i media brasiliani, due adolescenti avrebbero aperto il fuoco all'interno dell'istituto, uccidendo anche dei bambini, prima di suicidarsi. La polizia militare invece ha dichiarato ad AFP che "una persona è entrata nellae ha sparato a varie persone".Secondo G1, il sito della Rede Globo, l'attacco è avvenuto attorno alle 9:30 locali (le 13:30 in Italia).At least five students have been killed in a shooting at a school in #SãoPaulo state in #Brazil , One adult was also killed in the attack at the #ProfessorRaulBrasilstateschool in #Suzano . #SaoPaulo#BrasilUrgentepic.twitter.com/NLW1PcnVt3— NFTV (@nftvnews) 13 marzo 2019Per il portale di notizie Uol, risultano anche almeno 17 feriti, che sono stati trasportati in ...

