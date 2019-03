Rapporti fra Ue e Cina | la parola alla Commissione Ue

Arresti fra Sicilia e Calabria - coinvolto capo ultrà della Juve : teneva i Rapporti fra mafia e 'ndrangheta : C' anche un capo ultr della Juventus tra gli arrestati nell operazione della Dia in Sicilia. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo Bravi ragazzi, che gi ...

Isola dei Famosi - Alessia Nobile esce allo scoperto : 'Ho avuto Rapporti con un naufrago' : All'Isola dei Famosi si sta per abbattere una nuova tempesta. Alessia Nobile ha ammesso di essere stata lei ad inviare un messaggio a Roger Garth, dove veniva fatta una segnalazione su un naufrago. Attraverso una lunga intervista rilasciata al sito BitchyF, la ragazza ha spiegato la questione che vede coinvolto un concorrente del reality. "Ho avuto dei rapporti intimi con un naufrago. Ma ho sempre pensato che non avesse tanto senso rivelare nome ...

Rapporti Italia-Francia - Bonisoli : "Due superpotenze che devono dialogare" : 'Italia e Francia sono due tra le principali superpotenze culturali al mondo, devono assolutamente dialogare'. Così il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli a Milano, prima dell'incontro con il suo omologo francese Franck Riester a Palazzo Litta. 'Abbiamo diverse ...

Benalla in carcere : politica - privilegi - protezioni e Rapporti con la Russia nella Francia di Macron : Da otto mesi l'affaire-Benalla afflige la vita politica francese: dalle protezioni politiche ai ai privilegi, dalle violenze del 1* maggio alle intercettazioni telefoniche. C'è di tutto nel 'mistero' Alexander Benalla, quello che, un tempo, era l'...

Macron e Mattarella al telefono per rasserenare i Rapporti fra Francia e Italia : Francia e Italia hanno «costruito insieme l’Europa», e hanno «una responsabilità particolare per operare di concerto alla difesa e al rilancio dell’Unione europea». È questa la sostanza del colloquio telefonico fra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron: il capo di stato Italiano ha fatto un passo formale per risollevare i rapporti con la Francia e placare la crisi diplomatica innescata da una lunga serie di incomprensioni e sancita dal ...

Crisi Italia-Francia : dal dopoguerra mai Rapporti così tesi : C’eravamo tanto amati. Fino a giugno, quando si è insediato il governo legastellato. Poi tra Roma e Parigi solo ingerenze, spintoni e qualche sgambetto. E la «separazione», sancita dal richiamo dell’ambasciatore francese a Roma dei giorni scorsi. Che tra Emmanuel Macron e i gialloverdi non sarebbe mai potuto scoccare un colpo di fulmine si era capito dal principio, ma nessuno pensava che la relazione tra i due paesi partner si ...

Francia - Fico : tensioni ma Rapporti saldi : 16.45 "La politica è un discorso, le Istituzioni un altro. Le Istituzioni italiane e francesi, le relazioni tra gli Stati al di là della politica, sono ben salde, forti". Lo ha puntualizzato il presidente della Camera, Roberto Fico, interpellato dai cronisti a Napoli sulle tensioni tra Italia e Francia. L'appello del Colle per ristabilire un clima di fiducia tra i due Paesi? "Le questioni vanno affrontate sempre con i nostri vicini. E' così ...