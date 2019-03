L' appello della moglie del pentito di ' ndrangheta Bruzzese a Salvini

L’appello straziante della figlia di Emerson - Karolayne Da Rosa si sfoga in tv : “non vedo mio padre da tre anni - mi manca” : Karolayne Alexandre Da Rosa parla dell’assenza del padre nella sua vita a Domenica Live: le parole della figlia dell’ex calciatore Emerson “Per me oggi è veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare a portare una taglia 42 da donna. Oggi non vedo mio ...

Emanuele Cecconi è scomparso - l'appello della famiglia : "Aiutateci a ritrovarlo" : L'anziano è scomparso da Olmo, Perugia. Nelle scorse ore il ritrovamento del marsupio nero descritto anche dai familiari, i...

Storia della musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Sfruttamento della prostituzione : condanna riformata in appello per un 41enne :

Lesioni dopo il parto? Assolti in appello due medici della casa di cura 'San Francesco' :

«In Lombardia il bonus bebè discrimina stranieri e fasce più povere» : la sentenza della corte d'appello : La corte d'Appello di Milano ha dichiarato illegittime e discriminatorie le norme sul bonus bebè varate dalla Regione Lombardia , perché escludono una parte dei cittadini stranieri che risiedono sul ...

Napoli-Juventus - allerta scontri! appello della questura : Tra i match più attesi della 26esima giornata di serie A c’è sicuramente Napoli-Juventus.Napoli-Juventus è una partita che può significare tanto in questa stagione 2018/2019. Non è in dubbio la leadership in quanto i bianconeri sono a più 13 dal Napoli. Una vittoria della squadra di Ancelotti, tuttavia, potrebbe rendere più interessante anche se di poco il prosieguo del campionato. Non va, inoltre dimenticata la forte rivalità che ...

At&T-Time Warner - schiaffo a Trump : appello a favore della fusione : MILANO - La Corte d'Appello contro il Dipartimento di giustizia americano. Una corte federale statunitense ha confermato la sentenza che consente la mega-fusione del gigante Usa della banda larga e ...

“Sono così stanca e vuota” : l’appello della madre prima della tragedia - i figli ritrovati morti : Due fratellini aborigeni di 2 e 5 anni sono stati trovati morti in un fiume dopo essere scomparsi a Townsville, nelle Queensland. La madre disperata aveva pubblicato un appello su Facebook: "Sono così stanca e vuota senza di loro, vi prego di aiutarmi".Continua a leggere

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino. appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello: "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

Ravenna - morto dopo morso di cane - appello della polizia per trovare animale e padrone : Ravenna, 23 febbraio 2019 - L'obiettivo è quello di riuscire ad avere informazioni utili a rintracciare il cane che il 6 gennaio scorso in via Falier aveva morsicato un 90enne che stava passeggiando e ...

Valentina è scomparsa - ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a ‘Chi l’ha visto?’ : “Aiutatemi a trovarla” : “Valentina ha 17 anni e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per la scomparsa di questa 17enne, fuggita da una ...

Sri Lanka - italiano detenuto in carcere da 10 mesi : appello della madre per avere notizie : L’incubo è cominciato lo scorso aprile, quando Antonio Consalvo, un 33enne originario di Pordenone, è stato arrestato in Sri Lanka, perché portava con sé della marijuana. Il giovane stava tornando dalla Thailandia, ed era in attesa di prendere l’aereo che lo avrebbe riportato in Italia. La polizia perquisendolo aveva trovato il quantitativo di droga, di poco superiore a quello che nel nostro Paese viene considerato il limite per l’uso personale, ...