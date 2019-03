Tatuaggi | una passione tutta da studiare

Laura Castelli : 'Ho 9 Tatuaggi nascosti : un albero di 30 cm e una frase di Dalla' : Laura Castelli, deputata Pd e sottosegretario all'Economia, si racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: È vero che al governo solo lei ha più tatuaggi del Ministro Centinaio? «Lui ne ha 6, e io ne ho 9. Anche se sono quasi tutti i coperti». Ci ...

Trento - ex Fdi trombata alle elezioni e nominata capo di gabinetto : sul polpaccio ha il Tatuaggio di una croce uncinata : Grazie a quella croce uncinata tatuata sul polpaccio era diventata nota quando era stata candidata alla Camera. Gli elettori l’hanno bocciata (forse non per il tatuaggio), ma un anno dopo ha trovato una sistemazione: Marika Poletti sarà capo di gabinetto dell’assessore agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, che fa parte della giunta di centrodestra guidata dal leghista Maurizio Fugatti. E torna protagonista il tatuaggio ...

Fedez e Ferragni si fanno lo stesso Tatuaggio. Ed è una dichiarazione d'amore al piccolo Leo : Al di là delle polemiche, la scelta di realizzare un tatuaggio gemello si presenta come l'inizio anticipato dei festeggiamenti per l'imminente primo compleanno di Leone, venuto al mondo il 19 marzo ...

Meghan Markle e Chiara Ferragni accomunate da un Tatuaggio : C'è qualcosa che accomuna sia Markle Markle , duchessa di moda e di stile, che Chiara Ferragni , l'influencer più amata e odiata dal web. Non solo entrambe hanno una vita da favola, ma sono anche ...

Andy Luotto - chef a 5 stelle e 40 Tatuaggi : la nuova vita dell'ex attore comico è tutta una sorpresa ESCLUSIVO : ... e in cucina la governante, Maria Illuminati, un giorno gli fece intingere un pezzo di pane nel pentolino dove sobbolliva il sugo al pomodoro: 'Sono impazzito: la cosa più buona del mondo. Qualche ...

Giulia De Lellis - nuovo Tatuaggio per una persona speciale : non è Irama : Giulia De Lellis ha un nuovo tatuaggio, i fan curiosi di vederlo: è dedicato a una persona molto importante Stamattina Giulia De Lellis ha pubblicato tra le storie di Instagram una foto in cui si intuiva che stava per fare un nuovo tatuaggio. La curiosità dei fan è stata tanta, tutti volevano sapere quale disegno […] L'articolo Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio per una persona speciale: non è Irama proviene da Gossip e Tv.

Francesco Chiofalo - Tatuaggio portafortuna prima dell'intervento : «Andrà tutto bene» : Francesco Chiofalo, il 'Lenticchio' di Temptation Island, ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram di essere appena stato ricoverato in ospedale a Roma per il lungo e delicato intervento...

