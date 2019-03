Napoli-Insigne | matrimonio a rischio

Napoli - Insigne si sfoga dopo il pari con il Sassuolo : “l’unico ad essere preso di mira - questo mi fa male” : Il giocatore del Napoli ha parlato dopo il match con il Sassuolo, svelando un proprio particolare malessere Il digiuno è terminato, Lorenzo Insigne torna a segnare dopo un mese, siglando il pareggio nel match tra Sassuolo e Napoli. Una rete fondamentale per gli azzurri, che evita un pesante ko che avrebbe potuto avvicinare ancora di più Milan e Inter in classifica. Massimo Paolone/LaPresse Nonostante la gioia per il gol, il fantasista ...

Sassuolo Napoli - Insigne : 'Io sempre criticato - questa cosa mi fa un po' male' : Il suo gol ha evitato al Napoli la seconda sconfitta di fila. Lorenzo Insigne ha pareggiato nel finale la sfida con il Sassuolo e ha commentato la partita, intervistato da Sky Sport al termine della gara: "Il pari va bene per come si era messa, anche se ci va un po' stretto. Non siamo stati molto cattivi e abbiamo avuto poca personalità. Al fischio finale ero un po' provato ...

