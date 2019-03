Addis Abeba | precipita un aereo dell' Ethiopian Airlines | 157 vittime | tra cui 8 italiani

Aereo caduto ad Addis Abeba - Etiopia e Cina bloccano l’uso dei Boeing 737 Max : La Cina e l’Etiopia hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di Boeing 737 Max in attesa dell’inchiesta sulle cause dell’incidente Aereo che domenica è costato la vita a 157 persone – di cui otto italiane – che viaggiavano a bordo del volo Ethiopian Airlines, precipitato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Una scelta precauzionale, come spiegano le autorità dei due Paesi. Lo stop cinese, per ora ...

Precipita aereo ad Addis Abeba - muore anche l’assessore siciliano Tusa : E' arrivata la conferma ufficiale da parte della Farnesina sulla presenza fra le otto vittime italiane dell'incidente aereo che ha fatto Precipitare l'aereo Ethipian in Etiopia dell'assessore regionale siciliano ai Beni Culturali e alla Identità siciliana" Sebastiano Tura, diretto in Kenya per una missione per una conferenza Unesco. "E' una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito", ha detto il presidente ...

Precipita aereo ad Addis Abeba con 157 persone a bordo - tutti morti. Tra le vittime - otto italiani : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 35 nazionalita' diverse, ci sono anche otto italiani. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' Precipitato 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica, vicino alla citta' ...

Precipita ad Addis Abeba aereo con 157 persone a bordo - tutti morti. Tra le vittime - otto italiani : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba e non ci sono superstiti. Fra le vittime, di 35 nazionalita' diverse, ci sono anche otto italiani. L'incidente e' avvenuto questa mattina alle 8,44 locali: l'aereo era decollato alle 8,38 dall'aeroporto di Bole diretto a Nairobi, in Kenya, ed e' Precipitato 62 chilometri a sud-ovest dalla capitale etiopica, vicino alla citta' ...

Aereo caduto - «non partite da Addis Abeba il 10 marzo» - l'avviso choc dell'ambasciata Usa due giorni prima dell'incidente aereo : «non partite da Addis Abeba il 10 marzo». Una macabra coincidenza, un avviso pubblicato due giorni prima del terribile incidente aereo del volo dell'Ethiopian Airlines avvenuto questa...

Precipita Boeing Ethiopian Airlines Addis Abeba-Nairobi con 157 a bordo : Un Boeing 737 di Ethiopian Airlines volo ET302 è Precipitato mentre era in volo fra Addis Abeba e Nairobi. A bordo 157 persone, 149 passeggeri e 8 componenti l'equipaggio. Il disastro è avvenuto una ...

Etiopia - precipita un aereo dell'Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si è schiantato mentre era in volo tra Addis Abeba e Nairobi, in Kenya. Lo riferiscono la Bbc e Al Jazeera.L'incidente è avvenuto questa mattina alle 8.44 ora locale, poco dopo il decollo da Addis Abeba, ha fatto sapere la compagnia aerea. Il velivolo è scomparso dai radar sei minuti dopo la partenza, in un'area che dista 48 chilometri dalla capitale etiopica. A ...

Egitto : Al Sisi partirà domani per Addis Abeba per vertice Unione africana : ... ha dichiarato: "Lo Stato presta grande attenzione a questo evento, perché il presidente Abdel Fatah al Sisi conferisce una priorità alla dimensione africana della politica estera egiziana e cerca di ...

IA il futuro passa per Addis Abeba - : Batte ad Addis Abeba nel centro di ricerca iCog Labs, il cuore pulsante dell'Intelligenza Artificiale made in Africa. Qui ingegneri e programmatori lavorano per fare dell'Etiopia il paese africano più ...