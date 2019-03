Grillo contestato a Lecce | lui dal palco | Non ho soluzioni

"Traditore" - e poi le bandiere M5s bruciate : Grillo contestato : "Siamo passati dal vaffa-day al vaffa-Grillo, ha tradito i nostri ideali", hanno urlato alcuni attivisti a Lecce...

Beppe Grillo contestato da una decina di attivisti M5s a Lecce : ‘Traditi su Tap e Ilva’ : Una decina di persona hanno duramente contestato Beppe Grillo sabato sera a Lecce davanti al teatro Politeama, dove si teneva il suo spettacolo “Insomnia (ora dormo!)“. attivisti Cinquestelle che ora accusano il comico di “aver tradito i valori del M5s” per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull’Ilva di Taranto. Per questo la contestazione è stata rivolta anche al ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Oltre ...

Grillo contestato a Lecce : 'traditore' : Una pesante contestazione a Beppe Grillo si è verificata ieri sera a Lecce davanti al teatro Politeama greco da attivisti del MoVimento 5 stelle. Grillo è stato definito traditore e infame per non ...

Lecce. Beppe Grillo duramente contestato dagli attivisti : Il comico genovese è oggi ai margini del Movimento che lui stesso ha creato. I grillini di oggi sono a

Grillo contestato a Lecce per Tap e Ilva : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Beppe Grillo è stato duramente contestato questa sera a Lecce da attivisti Cinque stelle davanti al teatro Politeama per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull'Ilva di ...

Beppe Grillo contestato a Lecce per Tap e Ilva - attivisti M5s : 'Traditore' : Una serata di contestazioni per Beppe Grillo, che è stato apostrofato a Lecce da attivisti Cinque stelle davanti al teatro Politeama per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull'Ilva di ...

Lecce - Grillo contestato : "Hai tradito" : 1.46 Beppe Grillo è stato duramente contestato a Lecce da attivisti 5 Stelle davanti al teatro Politeama per il cedimento sul gasdotto Tap e la posizione sull'Ilva di Taranto. Le proteste erano rivolte anche al ministro per il sud Barbara Lezzi. "Contestiamo Grillo per aver tradito i valori M5S nei quali abbiamo creduto fortemente", ha urlato un attivista. Sono state anche bruciate bandiere del Movimento con slogan come: "Siamo passati dal ...

Grillo contestato dagli attivisti No Tap a Lecce - : Un gruppetto di No Tap contestano Grillo prima del suo spettacolo al Politeama Greco. Lui ha dichiarato: "So che siete un popolo che soffre, ma io non posso risolvere i vostri problemi"

Grillo contestato a Lecce dai No Tap : Beppe Grillo contestato nuovamente. Questa volta il fondatore del Movimento Cinque Stelle ha ricevuto una brutta sorpresa poco prima del suo spettacolo a Lecce. Alcuni attivisti del "Movimento No Tap" davanti al Teatro Politeama Greco della città pugliese hanno pesantemente contestato il comico. Il tutto con alcuni striscioni contro il movimento Cinque Stelle accusando i grillini di non rispettare le promesse fatte in campagna elettorale. Il ...

"Traditore!". Beppe Grillo in tour a Lecce con il suo show contestato da ex attivisti M5S : Lo definiscono "traditore" e "infame". Su uno dei cartelloni che stringono tra le mani si legge: "Grillo- m5s complici di Tap, siete finiti vaffa". E così, quello che fu lo slogan utilizzato per celebrare le giornate per archiviare volgarmente il passato, è adesso un invito rivolto a chi ne fece una bandiera: Beppe Grillo. Il comico si trova a Lecce, città che ospita il suo spettacolo 'Insomnia (ora dormo!)' e dove alcuni ex ...

Beppe Grillo contestato a Bari : "Dimettiti e restituisci il simbolo : dall'Ilva a Tap troppi errori" : Uno sparuto numero di manifestanti ha atteso il comico fuori dal Teatro Team dove si è svolto lo spettacolo Insomnia. Grillo ha offerto simbolicamente mandarini al pubblico per contestarlo

Beppe Grillo contestato da un gruppo di No Vax davanti al teatro Colosseo di Torino : ... 'Più che di 'Insomnia' Grillo sembra soffrire di amnesia Fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, i vaccini venivano messi in discussione per sicurezza e efficacia e le multinazionali del ...

Grillo contestato dai No Vax? : 'Ti sei venduto alla Big Pharma' : 'Più che di 'Insomnia'à Beppe Grillo sembra soffrire di amnesia - scrivono i manifestanti in un volantino che viene distribuito al pubblico all'ingresso - fino a qualche anno fa, nei suoi spettacoli, ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : "Ci hai traditi". Lui attacca la Tav : "È una stella morta" : No Vax che non gli hanno perdonato la giravolta sui vaccini e la firma del manifesto per la scienza insieme all'arcinemico dei No Vax: quel Roberto Burioni, medico, che da anni si batte a favore ...