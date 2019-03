Le 13 cose che | forse | non sapete su Barbie

Mate X - 5 cose che ancora non sapevi sul pieghevole Huawei : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XAbbiamo messo le mani sull’oggetto più chiacchierato e commentato dell’ultimo Mobile World Congress. Dopo averlo visto molto da vicino a Barcellona, ma senza poterlo realmente provare, abbiamo finalmente passato un quarto d’ora a tu per tu con il Mate X. Il dispositivo con cui abbiamo interagito, va detto, è ancora un prototipo quindi ...

Il populismo ha fatto anche cose buone? : Una ricerca condotta da un gruppo di accademici in collaborazione con il Guardian dice che i governi populisti fanno diminuire le diseguaglianze, ma ci sono alcuni "ma"

Le cose belle è il nuovo singolo di Nesli (audio e testo) - annunciati anche tracklist e instore tour per Vengo in pace : Il nuovo singolo di Nesli è Le cose belle. Il brano arriva a pochi giorni dal rilascio di Vengo in pace, sua nuova prova di studio che ha programmato per il 22 marzo e per la quale si terrà un tour già annunciato per l'autunno e poi rimandato per il supporto dell'album. Dell'album, si conosce già la tracklist dalla quale ha già estratto Maldito, Immagini, Viva la vita e Vengo in pace, che di fatto ha preceduto l'uscita del primo singolo ...

Guida alla Internet delle cose che non esistono : Un mondo telematico che minaccia, in un futuro non troppo distante, di rendere le esperienze on-line totalmente inaffidabili o false per definizione. PCProfessionale

Festa delle Donne : le cose da dire a chi crede che il sessismo non esista : Le violenze spesso avvengono a casa Parlando di abusi, secondo le Nazioni Unite , una su tre Donne nel mondo ha avuto esperienza di violenza fisica o sessuale domestica , spesso causata da un partner ...

Greta Scarano da Il nome della rosa a Non mentire : ‘Voglio fare solo cose che valgono’ : “Voglio fare soltanto le cose che valgono la pena“, questo il mantra di Greta Scarano, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondo della tv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non mentire, infatti, la bionda (per ora) Greta torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il nome della rosa, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: ...

Roma - Manolas senza peli sulla lingua : “non capisco perchè queste cose succedano sempre a noi” : Il difensore greco si è scagliato contro l’arbitro al termine del match con il Porto, costato l’eliminazione ai giallorossi “Abbiamo fatto una buona gara che ci lascia con l’amaro in bocca. Potevamo fare in 2-3 occasioni il 2-2, ma poi fischiano il rigore e non danno a noi un rigore netto. È una vergogna che l’arbitro non sia andato a vederlo“. Sono le parole dure di Kostas Manolas a Sky dopo la ...

Spalletti : 'Icardi-Marotta? So poche cose' : Spalletti , l'Eintracht sta giocando una grande stagione. E' una delle migliori squadre in Europa League ? ' L'Eintracht sta facendo un grande campionato e sta giocando un calcio importante. Riesce a ...

Champions League - scuola Ajax : cinque cose che - forse - non sapete sul vivaio dei lancieri : Più sali di età e più la stanza si fa importante - come raccontato da Gianluigi Bagnulo nello speciale Dalla A alla X: viaggio nel mondo Ajax per Fox Sports. Una crescita costante: dal basso risali ...

4 cose che abbiamo comprato a febbraio : Scelte tra le molte cose che acquistiamo online, tra cui dei biscotti con un diametro di 20 centimetri

Greta Scarano da Il nome della rosa a Non mentire : ‘Voglio fare solo cose che valgono’ : “Voglio fare soltanto le cose che valgono la pena“, questo il mantra di Greta Scarano, l’attrice del momento per quanto riguarda il mondo della tv. Dopo il ruolo di Laura nella fiction di Mediaset Non mentire, infatti, la bionda (per ora) Greta torna subito sul piccolo schermo con i personaggi di Anna e Margherita ne Il nome della rosa, grande progetto Rai basato sull’omonimo romanzo di Umberto Eco uscito nel 1980: ...

La Cosma Vela Ancona è un rullo compressore - strapazzato anche il cosenza Posta : La Cosma Vela Ancona se ne va, prende il volo. Con una super prova nella vasca di Cosenza batte una delle dirette concorrenti per il primo posto finale di regular season e si conferma leadership del ...

Tutte le cose che puoi prendere se hai la disfunzione erettile : Roma, 3 mar., askanews, - Le pillole dell'amore hanno fatto il loro tempo? Ora esistono alternative con elevata efficacia e sicurezza, plasmabili secondo le esigenze del singolo e lontane dai problemi ...

Le 7 cose che gli uomini non sopportano a letto : Ci lamentiamo spesso di uomini poco attenti alle nostre esigenze tra le lenzuola, ma ci siamo mai chieste cosa odiano loro a letto? Esattamente come le donne, anche i maschietti detestano determinati atteggiamenti durante il sesso. Se vi state chiedendo cosa possa infastidire il vostro partner, date uno sguardo a queste 7 cose che gli uomini non sopportano a letto. Scarsa igiene. C’è poco da fare: una donna che si mostra poco curata e ...