Il forte impegno europeo per l’economia circolare : Capita, non di rado, di criticare l'Unione Europea per ritardi e inadeguatezze. Nel caso dell'economia circolare, invece, a me pare che vi sia stato e sia un corso un notevole impegno. La parte più nota di questo impegno è quella contenuta nel pacchetto di nuove direttive in materia di rifiuti ed economia circolare approvato lo scorso anno e in fase di recepimento anche in Italia.Meno noto è l'Action Plan europeo per la ...

L'economia circolare torna a 'Fa la cosa giusta!' : ... parleranno di emergenza plastica sabato 9 alle 14, mentre domenica 10 alle 10 inizia il convegno Le microplastiche nelle acque: la risposta della scienza. Un panel di scienziati farà il punto sulla ...

economia circolare - in Europa dà lavoro a quattro milioni di persone : A fare il punto della situazione è la Commissione europea: a tre anni dalla sua adozione - si legge in una relazione pubblicata oggi a Bruxelles - il piano d'azione per l'Economia circolare della Ue, ...

Rifiuti in Toscana - economia circolare nel distretto del cuoio : dalla pelle al concime : L'obiettivo è quello di condividere con il mondo delle imprese la "chiusura dei cicli produttivi" sia mediante la riduzione della produzione di Rifiuti, sia individuando una impiantistica adeguata in ...

economia circolare : Italia primeggia in Europa ma rallenta : Bene, ma l'imperativo per il futuro è fare ancora meglio. Quando si parla di Economia circolare arrivano buone notizie per l'Italia visto che il Belpaese primeggia in Europa

Eni-Venezia : economia circolare per il porto Marghera : E' stato firmato l'accordo tra Syndial, la società ambientale di Eni, e Veritas, la multiutility della Città metropolitana di Venezia, per realizzare a porto Marghera un impianto che trasformerà la

economia circolare : Italia primeggia in Europa ma rallenta : IL FUTURO E' circolare - La sfida, dunque, è tenere il passo degli altri Paesi guidando, con successo, la transizione dall'Economia lineare all'Economia circolare. " ENEA sviluppa tecnologie approcci ...

Eni-Venezia : economia circolare per il porto Marghera : L'obiettivo dell'intesa è quello di far rinascere porto Marghera con l'economia circolare con la previsione che le parti condividano valutazioni tecniche e di governance per la gestione e ...

economia circolare : Italia batte Germania ma rallenta : La sfida per l’Economia circolare? Italia batte Germania 103 a 88. Il nostro Paese è sempre in pole position nelle classifiche europee dell’indice complessivo di circolarità, ovvero il valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse, utilizzo di materie prime seconde e innovazione nelle categorie produzione, consumo, gestione rifiuti. Al secondo posto nella classifica delle cinque principali economie europee troviamo ...

Nasce il primo premio di laurea dedicato alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare nel settore tessile : Klopman, azienda leader in Europa nella produzione di tessuti per abiti da lavoro, ha dato vita, in collaborazione con la CRUI – Conferenza dei rettori delle università Italiane e con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei materiali del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche alla prima edizione del premio di laurea destinato alle migliori tesi sul tema “sostenibilità ambientale e/o economia circolare nel settore tessile” nelle ...

economia circolare - Italia batte Germania ma rallenta : ... navigator.userAgent, , { document.write, " ",; } else { document.write, " ",; } È il quadro che emerge dal primo Rapporto nazionale sull'Economia circolare in Italia 2019, realizzato dal Circular ...

economia circolare. Italia batte Germania 103 a 88 : * Implementare una Strategia nazionale e un Piano d'azione per l'Economia circolare per affrontare carenze e ritardi, con un ampio processo di partecipazione che coinvolga tutti gli stakeholder ...

L'Italia eccelle in Europa sull'economia circolare : Com'è la situazione delL'Italia nell'economia circolare? E come risulta dal confronto con le altre principali economie europee? Una risposta aggiornata a questi interrogativi è proposta dal "Rapporto sull'economia circolare in Italia - 2019" realizzato dal Circular economy network e dall'Enea, presentato il 1 marzo a Roma.Gli indicatori scelti in questo Rapporto per monitorare lo stato dell'economia circolare in Italia, sono quelli ...

economia circolare : il 1° Marzo la presentazione del primo “Rapporto 2019” : Venerdì 1° Marzo a Roma verrà presentato il primo “Rapporto sull’Economia circolare in Italia 2019”, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA, in occasione della Conferenza Nazionale sull’Economia circolare (ore 9.30-13 – Nazionale Spazio Eventi, Via Palermo 10). Il Rapporto valuta le performance del nostro Paese sia rispetto all’attuazione della Strategia europea sull’Economia circolare che nei confronti dei ...