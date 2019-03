Vaccini | Lorenzin | “Sbalordita dall’ingerenza di Salvini”

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2019) “Sono sbalordita dall’ingerenza di Salvini. Un ministro dell’Interno che interviene con una lettera sul ministro della Salute chiedendo di violare una norma non ha precedenti”. Lo ha detto l’ex ministro della Salute e deputato di Civica Popolare, Beatrice, in un’intervista a InBlu Radio, secondo quanto reso noto dalla stessa emittente.“Abbiamo dunque un ministro dell’Interno – ha proseguito– che chiede al ministro dalla Salute di violare la legge. Siamo di fronte a un grandissimo pregiudizio scientifico”.Il ministro Grillo, ha proseguito, “ha detto che vorrà superare tramite il Parlamento la leggema in questo caso deve decidere il ministro perché in Parlamento non ci sono scienziati e non ha a disposizione il Consiglio superiore di sanità. Il ministro della Salute è l’unico ...

marino29b : RT @intuslegens: Ha fatto la campagna elettorale spiegando che l'eccesso di #vaccini imposti dalla #Lorenzin era ingiustificabile. Poi, arr… - effelina7155 : RT @intuslegens: La ministra #Grillo sta varando misure per privare dei diritti civili chi non fa i #vaccini neo introdotti, in modo sospet… - ecodeicomuni_ec : RT @intuslegens: Credo nei #vaccini, ma anche nel principio di precauzione, dunque nel somministrarli non oltre l'indispensabile. La #Grill… -