Nel Sannio trovato cadavere di donna : ANSA, - BENEVENTO, 7 MAR - Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in una campagna del comune di Apice, in provincia di Benevento, nei pressi del fiume Ufita. ...

Maltempo : vento forte e neve Nel Sannio : Decine di interventi sono stati richiesti ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa dei danni che sta provocando il vento forte in tutta la provincia di Benevento dove in alcuni comuni, specie quelli del Fortore, è ricomparsa la neve. Alcuni pali dell’energia elettrica e della telefonia sono caduti a causa del forte vento mentre in città un albero è caduto provocando danni ad una vettura. Banchi vuoti ...

Scontro tra auto - due morti Nel Sannio : ANSA, - BENEVENTO, 24 GEN - E' di due morti e un ferito il bilancio di uno Scontro tra due auto avvenuto sulla fondovalle Isclero, nei pressi dello svincolo per Airola , Benevento, , probabilmente a ...

Sannio - raid Nella villa di Mastella : 5 incappucciati entrano e rubano : Furto nella villa del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a Ceppaloni. In cinque sono entrati incappucciati nella residenza, dopo aver sfondato un vetro. L'allarme era stato inserito e...

Maltempo : torna a nevicare Nel Sannio [FOTO] : 1/10 ...