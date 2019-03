Tumore al seno | rischio metastasi | trovati i geni

Tumore seno - da geni il rischio metastasi : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Identificato un insieme di geni in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel Tumore al seno. Obiettivo: personalizzare le terapie. La ricerca, sostenuta dall'...

Gemma - colpita due volte dal Tumore al seno. L’appello del fratello : “Diamole un lieto fine” : Gemma è affetta da una forma aggressiva di carcinoma mammario e la sua unica speranza di sopravvivenza è rappresentata da un trattamento sperimentale all'MD Anderson di Houston in Texas, Stati Uniti. L'appello della famiglia, che ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe: "È una zia premurosa e un'amica insostituibile. Aiutiamola".Continua a leggere

Germania - Tumore al seno : un esame del sangue per la diagnosi precoce : Con un test del sangue sarà possibile diagnosticare un tumore al seno. I ricercatori della Heidelberg University Hospital, in Germania, ne hanno dato notizia al quotidiano tedesco Bild. I ricercatori spiegano hanno testato questo esame del sangue su 2000 pazienti. In particolare, stando ai primi risultati, il test mostra una sensibilità che raggiunge l'86% per le pazienti al di sotto dei 50 anni e del 60% per quelle di età superiore ai 50 anni. ...

Aumenta del 10% il numero di nuovi casi di Tumore del seno : Va avanti la battaglia contro il tumore anche nel nostro Paese. In Italia è Aumentato del 10% il numero di

Tumore al seno colpisce più donne/ Aumento del 10% in 5 anni : ma cala mortalità : Negli Usa un farmaco sperimentale si è rivelato molto promettente nel trattamento del cancro al seno triplo negativo: test anche per altre forme.

Tumore al seno - novità nel postoperatorio. Una buona notizia : novità dalla ricerca contro il Tumore al seno. “È importante individuare il rischio recidiva, soprattutto alla luce di nuovi studi che ci indicano che possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria”. Lo afferma il professor Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica all’Ospedale Pascale di Napoli. “Se noi facciamo un trattamento preoperatorio e ci rendiamo conto che il Tumore non è totalmente sparito, ...

Serena Grandi parla della sua lotta contro il Tumore al seno : “Me ne sono accorta per caso” : Serena Grandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Serena Grandi è tornata a parlare della sua lotta con un tumore al seno: “sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne ...

L’esposizione al Ddt aumenta il rischio di Tumore del seno : Le donne che sono state esposte al Ddt durante l’infanzia hanno un rischio maggiore di contrarre il tumore del seno e l’esposizione a questa sostanza può manifestare i suoi effetti anche a distanza di 40 anni. Lo indica la ricerca pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute e condotta negli Stati Uniti da Mary Beth Terry, docente di Epidemiologia e salute ambientale della Mailman School of Public Health presso la Columbia ...

La madre di Cristiano Ronaldo alle prese col Tumore al seno : “lotto per la vita” : La madre di Cristiano Ronaldo è stata nuovamente male a causa di un tumore al seno che è tornato dopo le prime cure nel 2007 “Sono stata operata di nuovo al seno a Madrid, ho fatto la radioterapia e ora sto combattendo per la mia vita. Nessuno sa della seconda”. Sono le parole di Maria Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo alle prese con la partita più importante, quella per la vita. La donna era stata già operata anni fa ed ora si ...

Tumore al seno e rischio recidiva : “Possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria” : In riferimento al Tumore al seno, “è importante individuare il rischio recidiva, soprattutto alla luce di nuovi studi che ci indicano che possiamo correggere la rotta nella fase postoperatoria“: lo afferma il professor Michelino De Laurentiis, direttore dell’Oncologia senologica all’Ospedale Pascale di Napoli. “Se noi facciamo un trattamento preoperatorio e ci rendiamo conto che il Tumore non è totalmente sparito, ...