Trono Over | Pamela e Stefano | lei insospettisce | lui se ne va

Gemma e Rocco La Decisione : la dama del Trono Over preoccupata : Gemma e Rocco La Decisione: la dama di Torino preoccupata a Uomini e Donne Gemma e Rocco La Decisione sarà una puntata speciale dedicata proprio ai due pritagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Non si sa bene ancora quando andrà in onda, se in prima serata o se durante il primo pomeriggio. Nel […] L'articolo Gemma e Rocco La Decisione: la dama del Trono Over preoccupata proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - la confessione choc di Pamela : “Mi ha rotto un timpano con un pugno” : “Mi ha rotto un timpano con un cazzotto”. Dichiarazione choc al Trono over di Uomini e Donne: è la prima volta che una protagonista della trasmissione di intrattenimento di Maria De Filippi racconta in tv un episodio del passato così grave come la violenza sulle donne. Lei è Pamela Barretta, la dama di origini pugliesi che sta frequentano Stefano Torrese. Nata a Bari, non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Anche il suo profilo ...

Uomini e Donne : diretta Trono over : Oggi, 6 marzo 2019, andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, l'ultimo della settimana dedicato al trono over. La puntata andrà come sempre in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonisti della puntata sono due coppie: stiamo parlando di quella composta da Gemma e Rocco e Stefano e Pamela. ...Continua a leggere

Trono Over - Ida tra David e Cristina : arriva la reazione di Riccardo : Trono Over, Ida Platano vede David: Cristina furiosa, Riccardo Guarnieri dice la sua Riccardo Guarnieri non ci sta e a Uomini e Donne dice la sua sul comportamento tenuto da Ida Platano con David Scarantino. Quest’ultimo, per tre mesi, ha portato avanti la conoscenza con Cristina Incorvaia. Nonostante ciò, il cavaliere ha scelto di chiedere […] L'articolo Trono Over, Ida tra David e Cristina: arriva la reazione di Riccardo proviene ...

I casting del Trono Over a Catania e Bari! : Vuoi partecipare ai casting di Uomini e Donne? Nel mese di marzo si terranno i casting del Trono Over a Catania e a Bari! Ecco le date: 21/03 a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 17.00. 28/03 al “Palace Hotel Bari” in Via Francesco Lombardi 13 – 70122 Bari (BA), dalle 09.00 alle 17.00. Ricorda di portare con te un documento di identità. PUOI PRESENTARTI AI casting ANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ...

Trono Over - “La decisione” di Gemma : ecco cosa succede con Rocco : Non solo le puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte dei protagonisti del Trono classico di Uomini e Donne. Dopo la due giorni in villa e la festa al castello di Teresa Langella (l’unica ad aver preso un ‘no’), Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales anche Gemma Galgani, la dama per eccellenza del Trono over, vivrà un appuntamento molto romantico. La puntata, che andrà in onda, sempre in prima serata, tra qualche giorno, ...

Trono Over - Gemma alla scelta di Teresa : l’accusa di Tina sconvolge : Trono Over, Tina Cipollari accusa duramente Gemma Galgani: il pubblico scatena il caos Il pubblico è furioso dopo aver ascoltato un’accusa fatta da Tina Cipollari a Gemma Galgani. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 4 marzo, l’opinionista rivela che secondo lei la dama torinese “porta iella”. Una critica molto pesante, a […] L'articolo Trono Over, Gemma alla scelta di Teresa: l’accusa di Tina ...

Trono Over - Stefano Torrese non rinuncia a Pamela? La confessione : Stefano Torrese e Pamela Barretta del Trono Over: le ultime parole del cavaliere Pamela Barretta e Stefano Torrese, qualche mese fa, hanno iniziato a frequentarsi. Tuttavia in queste ultime settimane i due pare siano decisamente ai ferri corti. Cos’è successo? E’ arrivata una segnalazione sul cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che poco è piaciuta alla dama, la quale qualche giorno fa ha scritto un post di fuoco nei suoi ...

Trono Over Uomini e Donne : Pamela Barretta sbotta contro Stefano : Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over ai ferri corti Pare davvero che le cose tra Pamela e Stefano del Trono Over non stiano andando bene. Il motivo? Non è dato saperlo, ma con tutta probabilità la segnalazione su Stefano potrebbe aver deteriorato il loro rapporto. Ma non è finita qua perchè giusto poco fa la dama ha scritto un post su instagram che ha lasciato di sasso tutti. Cosa ha scritto? Ha pubblicato sul social fotografico una ...

Trono Over - Pamela Barretta rifiuta Stefano : lui reagisce male : Pamela Barretta non lascia il Trono Over con Stefano: la reazione di lui E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E in questa occasione a far molto discutere sono stati Pamela Barretta e Stefano Torrese. Il motivo? Quest’ultimo ha chiesto alla dama di vivere questa loro storia d’amore al di fuori del programma. Tuttavia la donna, visibilmente dubbiosa in volto, ha preferito rifiutare la proposta del ...

Trono Over - Gemma Galgani e Rocco Fredella vanno nel castello : Si attende un'altra puntata serale del programma Uomini e Donne, ma questa volta con due protagonisti del Trono Over, Gemma Galgani e Rocco Fredella, la cui storia ha avuto molto seguito. Quest'ultimo ha chiesto alla dama torinese di trascorrere del tempo in un castello in intimità, proprio come lei desiderava. Dopo qualche esitazione in studio, Gemma ha accettato con entusiasmo la proposta. Come mostrano le prime immagini, Rocco Fredella ha ...

Caos al Trono Over : il cavaliere perde il controllo - Maria De Filippi costretta a intervenire : Ha preso una brutta piega la situazione al trono over di Uomini e Donne. Per Gian Battista, il cavaliere accusato di aver preso in giro redazione e telespettatori durante la frequentazione con la dama Claire e rimasto a tutti i costi in studio nonostante la maggior parte dei presenti, pubblico e opinionisti, lo attacchi praticamente ogni puntata. Nell’ultima, però, è andato davvero oltre. Lo ha detto persino la padrona di casa, Maria De Filippi. ...

Uomini e Donne anticipazioni : Sossio e Ursula tornano nel Trono Over : Sossio Aruta e Ursula Bennardo fanno una confessione a Uomini e Donne Sarà all’insegna di ritorni e partenze la puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne. Il Trono Over chiuderà la settimana, nel programma condotto da Maria De Filippi, con sorprese e arrivi inaspettati. Sossio Aruta e Ursula Bennardo torneranno nel Trono Over, ma non per comunicare di essersi lasciati. Il cavaliere partenopeo e la dama di Taranto racconteranno di ...

Trono Over : Gemma Galgani e Gian Battista sfiorano la rissa : Gemma Galgani e Gian Battista ai ferri corti: è scontro al Trono Over In quest’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne ad aver fatto molto discutere è stato senza ombra di dubbio il cavaliere Gian Battista. Il motivo? Prima ha discusso molto animatamente con l’opinionista Gianni Sperti, e successivamente ha avuto uno scontro durissimo con la dama Gemma Galgani. Cos’è successo tra loro? Gemma ha fatto una rivelazione sul ...