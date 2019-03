Manifestazione dei ricercatori Inapp | ' Di Maio ci stabilizzi'

"Profumi e Balocchi" - arriva a Milano la Manifestazione che fa crescere "gli Orti dei Sogni" : Piccole coltivazioni, dentro alle strutture sanitarie, per alleviare la sofferenza dei bambini in ospedale. Spazi verdi a cui hanno accesso i piccoli pazienti per dedicarsi alla cura di piante, fiori e ortaggi durante la loro degenza. Da tempo, di questo, si occupa "Missione Sogni", onlus presieduta da Antonella Camerana che, dal 2003, realizza, a scopo terapeutico, "gli Orti dei Sogni", destinati ai bambini ricoverati nelle pediatrie dei ...

Parigi - 14esima Manifestazione dei Gilet Gialli : scontri nel centro della città : Disordini e scontri anche oggi a Parigi, dove i Gilet Gialli hanno manifestato per il quattordicesimo sabato consecutivo.Continua a leggere

Milano - Manifestazione dei lavoratori Abb di Vittuone contro gli esuberi : LaPresse, Centinaia di lavoratori dell'ABB di Vittuone hanno sfilato in corteo per le strade di Milano per protestare contro gli esuberi annunciati dal nuovo piano industriale. I dipendenti, tutt'ora ...

La protesta dei pastori per il latte arriva in Gallura : strade bloccate e disagi. Manifestazione a Olbia LIVE : La protesta dei pastori per il latte a Olbia e in Gallura. La protesta è arrivata anche in Gallura. Dopo le polemiche per gli sbarchi dell'altro giorno al porto di Golfo Aranci di due autocisterne , ...

Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma : Manifestazione unitaria dei sindacati. Landini : "Noi il cambiamento - governo ci ascolti" : 'Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Roma - al via la Manifestazione unitaria dei sindacati : “Il governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

Blindati e polizia in assetto antisommossa a Parigi per Manifestazione dei gilet gialli - : Al momento non si segnalano scontri tra manifestanti e poliziotti. Oggi si svolge l'11esima manifestazione di protesta dei gilet gialli a Parigi. Diverse decine di gilet gialli si sono radunati sugli ...

Anche Corato alla Manifestazione mondiale dei venezuelani : N on si arresta la crisi che il Venezuela ormai da alcuni anni sta vivendo. L'attenzione di tutto il mondo resta alta sulle gravi difficoltà che i venezuelani stanno vivendo. Numerosi sono gli italo-venezuelani che tornano in Italia e tra questi ci sono molti di origine coratina che negli ultimi mesi ...

Primi concreti risultati della Manifestazione dei gilet arancioni : “I parlamentari della Lega hanno depositato, dopo la nostra manifestazione, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione”. È questo il primo concreto risultato del presidio dei gilet arancioni ...

Parigi - l’ex campione di boxe è una furia. Prende a pugni un gendarme alla Manifestazione dei gilet gialli : ricercato : Sarebbe l’ex campione francese di pugilato, categoria massimi-leggeri, Christophe Dettinger, l’uomo identificato ieri come aggressore di un gendarme che gli sbarrava la strada con casco e scudo alla passerella sulla Senna in direzione dell’Assemblée Nationale. Il video diffuso sul web dell’uomo che Prende a pugni il gendarme – ricoverato con 15 giorni di prognosi – ha destato sensazione per la sua violenza. Un altro video, ...