Juve | Chiellini | vincere aiuta a vincere

Juventus - seduta intensa. Carica Chiellini : 'Vincere aiuta a vincere' : TORINO - 'Vincere aiuta a vincere'. Giorgio Chiellini con un post su Instagram suona la Carica a meno di una settimana dalla decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra la Juventus e ...

Juventus - Llorente accusa Chiellini : “Non è mai fallo quello di Morata” : Juventus Llorente – All’indomani del suo compleanno, l’ex giocatore della Juventus Fernando Llorente, ha ringraziato il club bianconero per gli auguri sulla pagina ufficiale, ma non si è fatto mancare una stoccata proprio nei confronti della squadra di Allegri. Fernando Llorente torna sul gol annullato a Morata per fallo su Chiellini in Atletico Madrid-Juventus di Champions League: “Mi è spiaciuto per le reti ...

Chiellini ed il like galeotto alla lettera sfogo di Icardi : il difensore della Juventus strizza l’occhio a Maurito : Sotto la lettera sfogo di Mauro Icardi spunta il like di Giorgio Chiellini: il difensore della Juventus strizza l’occhio al numero 9 nerazzurro Non si parla d’altro ormai in casa Inter, il caso Icardi infiamma le notizie di testa dei giornali ed i nerazzurri non possono fare altro che gettare acqua sul fuoco per rasserenare l’animo dell’argentino e dei tifosi. Dopo lo sfogo sui social di Maurito, l’opinione ...

Inter - società furiosa con la Juve : quando è spuntato il like di Chiellini... : Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l'Inter è molto infastidita dal pesante like di Giorgio Chiellini sull'ultimo post di Mauro Icardi. Un gesto del genere dal capitano della Juventus è considerato un'intromissione forte e non è ...

Icardi-Juve - indizio social. Chiellini mette un like alla lettera di Mauro : Mauro Icardi è un grandissimo centravanti. E come tale è spesso accostato alla Juventus e ad altri grandi club europei, soprattutto ora che il suo rapporto con l'Inter sta vacillando. Di sicuro non c'...

Juventus - Chiellini : “Battere il Napoli per mandare ko il campionato” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato della partita di domenica sera contro il Napoli: “Al San Paolo andiamo per la vittoria che sarebbe un ko quasi definitivo al campionato, ma anche per trovare la prestazione in grado di darci lo slancio per la Champions“. LEGGI ANCHE: […] L'articolo Juventus, Chiellini: “Battere il Napoli per mandare ko il ...

Chiellini alza la voce contro le critiche - Juventus : 'Lo spogliatoio è unito!' : Il capitano della Vecchia Signora ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Juventus - Chiellini : 'La squadra contro il Napoli farà qualcosa di importante' : Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri entrano sento è più nei dettagli della partita di domenica e oggi dopo la seduta il Capitano Giorgio Chiellini ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di Francesco Cosatti di Sky Sport. Il numero 3 bianconero si è soffermato su diversi aspetti ma in particolar modo il focus è stato sui match contro il ...

Juventus - Chiellini si prepara all’ennesimo scudetto : “vincere a Napoli sarebbe un ko definitivo” : Giorgio Chiellini e la sua Juventus si apprestano a giocare un incontro decisivo per il campionato in casa del Napoli di Ancelotti Giorgio Chiellini è pronto all’ennesimo scudetto della sua carriera. Il calciatore della Juventus, parlando a Skysport, ha ammesso come una vittoria in quel di Napoli sarebbe un tassello fondamentale per il trionfo in Serie A: “Vincere in casa loro sarebbe quasi un ko definitivo, la squadra ...

Chiellini : 'Se la Juve vince a Napoli è quasi fatta per lo scudetto' : Così Giorgio Chiellini , capitano della Juventus , parla ai microfoni di Sky Sport in vista del big match di domenica contro il Napoli . ' Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo ...

Juve : Chiellini - grande gara col Napoli : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - TORINO, 28 FEB - "Noi vogliamo chiudere il campionato e mostrare la ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Juventus - Chiellini : 'Chiudiamo il campionato. L'Atletico non sia un pensiero oppressivo' : Temi toccati da Giorgio Chiellini, in quest'intervista esclusiva a Sky Sport. Come sta la squadra? "Nella testa e nelle gambe, a Bologna, avevamo ancora le scorie di Madrid. Le trasferte di Champions ...

Llorente : 'Real favorito per la Champions. Gol annullato a Morata con la Juve? Non è mai fallo su Chiellini' : Morata? NON È MAI fallo SU CHIELLINI - 'Il gol annullato a Morata in Champions contro la Juve? Quel tipo di azione si vede spesso nel mondo del calcio e non è mai fallo. Alvaro è un attaccante ...