Camera: pene più dure per furto in casa

Riguardo la riforma della legittima difesa, via libera dell'Aula dellaall'articolo 5: 366 i sì, 100 i no. Più anni in carcere e maggiori sanzioni per ilin abitazione e con strappo. Viene così modificato il 624bis del codice penale, inasprendo le. Queste le modifiche: le parole "da 3 a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 4 a 7 anni"; le parole: "da 4 a 10 anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 5 a 10 anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500".(Di mercoledì 6 marzo 2019)

