Lorena Bianchetti è diventata mamma a 45 anni : è nata Estelle : Lorena Bianchetti è diventata mamma . La conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia: Estelle . L’annuncio è arrivato via Instagram proprio dal profilo della Bianchetti , che ha pubblicato uno scatto tenerissimo e un messaggio commovente. Nella foto si vede un fiocco nascita rosa a forma di stella e con tanti cuoricini, in cui spicca la frase: “Benvenuta Estelle ”. “Ed eccomi qua! – ha scritto Lorena -. Sono ...

A Sua Immagine : Lorena Bianchetti va in maternità - Paolo Balduzzi al suo posto : Lorena Bianchetti va in maternità. La conduttrice ha salutato il pubblico di A Sua Immagine, lasciando il posto al collega Paolo Balduzzi. "Non ci rivedremo domenica (invece ci sarà sabato 2 marzo, ndr). Essì, sono proprio alla fine della gravidanza, quindi mi concentrerò sulla nascita della bimba. Ma vi lascio in ottime mani. Ci sarà al mio posto Paolo Balduzzi, che sono sicura farà benissimo e che ringrazio. Permettetemi di mandare un ...