Francesco Totti impara a sciare

La nuova vita di Francesco Totti. Il calciatore adesso impara a sciare : Il calcio è un lontano ricordo per Francesco Totti . L'ex numero 10 della Roma, ora si sta dedicando a un altro tipo di attività sportiva. Il bomber sta imparando a sciare e, sul prossimo numero del ...

Francesco Totti fa il bodyguard a Ilary Blasi : Una serata all’insegna del divertimento per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. La coppia ha deciso di fare una cena fra amici e un ritorno a casa “movimentato”. Francesco e Ilary sono stati fotografati dal settimanale “Nuovo” mentre cenano in un ristorante di Roma assieme ad alcuni amici, fra cui il presidente del Coni Gianni Malagò. Finita la serata i due tornano alla macchina, con Francesco che fa da bodyguard alla Blasi, che dal canto ...

Francesco Totti - Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia : «Con voi è sempre San Valentino» : Francesco Totti, Ilary Blasi e la foto con i figli nel giorno di San Valentino. Per l'ex numero 10 della Roma, la famiglia è sempre stata al primo posto, insieme all'amore per la...

Il San Valentino di Francesco Totti - altro che solo con Ilary : la cena è per tutta la famiglia : Francesco Totti ed il suo San Valentino in famiglia: l’ex calciatore della Roma assieme a Ilary, Cristian, Chanel ed Isabel “Con voi…è sempre San Valentino“. Con questa dedica sui social, Francesco Totti ha condiviso su Twitter e Instagram una foto in cui è immortalato a cena con la sua famiglia. L’ex capitano della Roma, nel ristorante AQUA By Lexus Fish Restaurant, ha trascorso una tranquilla serata degli ...

Roma - Francesco Totti torna in campo! Ma solo su Pes... : Roma - Francesco Totti torna in campo per trascinare ancora una volta la sua Roma alla vittoria, un sogno che ancora in tanti vorrebbero si avverasse e che tra poco sarà realtà, almeno in quella ...

FLAVIA VENTO : 'IO VITTIMA DI BULLISMO'/ 'Ho conosciuto Weinstein. Su Francesco Totti...' - Vieni da me - : FLAVIA VENTO ospite a Vieni da me: la showgirl ha parlato del bullismo di cui è stata VITTIMA da giovane. Su Weinstein e Totti...

Pes 2019 - tra le leggende in arrivo anche Francesco Totti - : E ancora il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung , una vera e propria leggenda del calcio coreano, essendo il calciatore asiatico che ha ottenuto più successi nel mondo , tornerà nel roster di ...

Francesco Totti - Hidetoshi Nakata - Park Ji-Sung e altre leggende sono in arrivo in PES 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che nuove ed esclusive leggende verranno presto incluse nelle versioni console e mobile di PES 2019.Il 14 febbraio partirà, infatti, una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi Nakata e il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung al roster di leggende di PES. Una collezione di leggende ...

The illusionist! Francesco Totti e Ilary Blasi allo spettacolo : Nella serata di ieri, è andato in scena al Palalottomatica lo spettacolo di magia "The Illusionists". Tra gli ospiti presenti, anche Francesco Totti accompagnato dalla moglie Ilary Blasi e i figli. Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E’ successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra ...

Batistuta compie 50 anni - Francesco Totti : 'Tanti auguri re leone' : Gabriel Omar Batistuta, nove anni alla Fiorentina e Campione d'Italia con la Roma, compie oggi 50 anni e tra gli auguri ci sono stati quuelli di Francesco Totti su Twitter <blockquote class='twitter-...