Mare forte | nave mercantile approda a Pozzallo

Mare forte - nave norvegese carica di auto approda a Pozzallo : Pozzallo - In seguito degli eccezionali eventi burrascosi avvenuti domenica 24 febbraio, la nave mercantile denominata 'HOEGH LONDON', di bandiera norvegese, lunga 228 mt. ed adibita al trasporto di ...

Forte vento e Mareggiate - Italia flagellata dal “Grecale” : 7 morti e 24 feriti in 3 giorni - clima sconvolto nell’area Euro-Mediterranea : 1/49 Vincenzo Livieri/LaPresse ...

Napoli : vento forte e Mare agitato - stop ai collegamenti con le isole. Danni e strade chiuse - rogo a Pozzuoli : Maltempo e fortissime raffiche di vento, albero si abbatte su auto in transito a San Sebastiano al Vesuvio: madre e figlio lievemente feriti. La vettura stava transitando lungo via Figliola in...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per vento forte e Mareggiate : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per vento forte e mareggiate. Fino alle 18 di domenica 24 febbraio, si prevede vento forte da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca su tutta la Sardegna, specie sulle coste orientali, settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi con mareggiate, in particolare nella giornata di sabato (23 febbraio). L'articolo Allerta Meteo ...

Vento forte in Abruzzo - Mareggiate sulla costa - a L'Aquila tetti scoperchiati e alberi caduti : L'Aquila - Disagi in tutto l'Abruzzo per il forte Vento di burrasca, proveniente dai quadranti nord-orientali, che sta sferzando le zone sia dell'entroterra sia della costa con raffiche vicine ai 50 km orari. Temperature non superiori ai 5 gradi, scese anche di dieci gradi rispetto a ieri, come annunciato dal bollettino della Protezione Civile. A Campo Felice (AQ) si è staccata una parte del tetto di una casetta di legno, ...

Napoli : vento forte e Mare agitato - stop ai collegamenti con le isole : Sospese le corse veloci e anche molte corse dei traghetti nel golfo di Napoli a causa del forte vento che rende il mare molto agitato e che sta causando mareggiate lungo le cose di Ischia e di Capri....

Campania : vento forte e Mare agitato - a mezzanotte scatta l'allerta meteo : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalla mezzanotte per l'intera giornata di domani su tutto il territorio regionale. Sono...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento forte e Mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull’intero territorio regionale. Sono previsti “venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte“. Si precisa che non vi sono “condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di Allerta, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo rovesci - vento forte e Mare agitato : “Nella giornata di sabato 2 febbraio persiste la presenza di un sistema perturbato sul territorio regionale, cui sono associati i seguenti fenomeni significativi ai fini dell’Allerta: – piogge e rovesci di moderata intensità sui rilievi durante la prima parte della giornata, in attenuazione successivamente; – ventilazione da sud-ovest, di intensità superiore ai 75 km/h sulle aree appenniniche orientali, superiore ai 60 ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo neve - pioggia - gelicidio - vento forte e Mareggiate : neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata sono attesi in Liguria: Arpal ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per i possibili effetti al suolo causati da neve nell’entroterra di Genova e Savona dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani e nelle stesse zone Allerta arancione fino alle 18 quando l’Allerta tornerà gialla fino alla mezzanotte di domani. Sulla costa genovese Allerta gialla dalla ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo nevicate - vento forte e Mareggiate : Il dipartimento della Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo avviso di condizioni Meteo avverse: l’Allerta Meteo è valida dalle 14 di oggi 29 gennaio fino alla mezzanotte di mercoledì 30. Sono previste nevicate, vento forte e mareggiate: i fiocchi dovrebbero cadere dai 500-600 metri sulla Sardegna settentrionale e centrale e si prevedono venti forti da nord-ovest, prevalentemente sui settori occidentale e ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo vento forte e Mareggiate : Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse della Protezione civile della Sardegna: vento e mareggiate colpiranno l’Isola a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 27, fino alle 23 di domani, lunedì 28 gennaio. Per tutta la giornata di domani, con progressiva attenuazione dei fenomeni nella serata, si prevedono venti forti da Nord-Ovest, lungo le coste e fino a burrasca sui settori settentrionali. Raffiche fino a burrasca forte sulla ...