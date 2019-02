Lo studio di Age of Empires è stato acquisito da Microsoft?

Sesso - lo studio : un teenager su 3 ha avuto rapporti sessuali completi : Circa un adolescente su 3 in Italia ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali completi (35% dei maschi e 28% delle femmine), ed i metodi contraccettivi più conosciuti sono il preservativo (99%) e la pillola (96%): i dati emergono dallo studio nazionale Fertilità, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, presentato oggi a Roma. L’indagine è stata condotta, in ambito scolastico, con il ...

Lilli Gruber umiliata da Giulia De Lellis a Guess my age : "Tutta tirata - ma è..." - delirio in studio : Finisce malissimo per Lilli Gruber a Guess my age. La conduttrice di Otto è mezzo è la "convitata di pietra" del quiz condotto da Enrico Papi su Tv8. In studio il concorrente vip è infatti Giulia De Lellis, a cui viene sottoposta una foto della giornalista. L'influncer non si è trattenuta: "È tutta