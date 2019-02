Uccide moglie | gip convalida arresto

Thailandia - viterbese Uccide la moglie e poi si toglie la vita. Sul tavolo una lettera : Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Stefano Brizioli, 55enne viterbese, viveva da circa un anno a Nonthaburi, in Thailandia, dove era sposato con la 42enne Kusuma Chumnan....

Poggibonsi. Ex postino Uccide la moglie nel sonno : Dramma familiare nel Senese. Un postino in pensione ha ucciso la moglie a Poggibonsi. L’uomo di 90 anni ha tolto

Venezia - Uccide la moglie a coltellate : arrestato un 43enne : Venezia, 22 feb., askanews, - Femminicidio a Marghera, Venezia,: un uomo di 43 anni, Gianfranco Duini, che risiede in piazza Mercato, ha accoltellato la moglie, Claudia Bortolozzo, 52 anni, e poi ha ...

Siena - un 90enne strangola e Uccide la moglie e tenta il suicidio lanciandosi nel fiume : Una terribile tragedia familiare si è consumata questa mattina a Poggibonsi, nel senese, intorno alle sette, dove un uomo di 90 anni ha strangolato sua moglie, una 82enne, nel sonno, e poi ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo ha dichiarato agli inquirenti di non aver avuto il coraggio di farla finita. Subito dopo aver compiuto il misfatto ha tentato di gettarsi nelle acque del fiume Staggia. ...

