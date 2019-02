C' è un altra vita nell' universo

Torna TheFork Festival dal 22 febbraio al 6 aprile con sconti del 50% e un’altra novità nei ristoranti aderenti : Dal 22 febbraio al 6 aprile, Torna la nuova edizione del TheFork Festival che offre ai clienti sconti del 50% (bevande comprese) presso 1500 ristoranti in tutta Italia aderenti all'iniziativa. Oltre alle offerte a metà prezzo, una rosa di ristoranti d’autore propone una novità con tre formule a prezzo fisso: da 49 euro, da 69 euro e da 89 euro. L'articolo Torna TheFork Festival dal 22 febbraio al 6 aprile con sconti del 50% e un’altra ...

altra delusione amorosa per Balotelli - SuperMario perde le speranze : “destinato a rimanere single a vita” : Mario Balotelli torna single, dopo essere comparso sui social accanto ad una donna misteriosa fa marcia indietro: “ho perso le speranze” Pensavate fosse la volta buona per Mario Balotelli? Vi sbagliavate! Il calciatore in forza al Marsiglia, dopo aver pubblicato sui social una serie di scatti accanto ad una donna misteriosa, insieme a dediche romantiche per lei, ha fatto marcia indietro su Instagram. L’attaccante del ...

Sabrina Colle : "Io e Sgarbi non facciamo più sesso da qualche anno. Nella vita l'amore è un'altra cosa" : Lui è il personaggio italiano più irriverente e lei è l'eterna compagna più riservata. Sabrina Colle è fidanzata con Vittorio Sgarbi da vent'anni, ma non fanno più sesso. L'attrice teatrale ed ex modella abruzzese non ostenta imbarazzo nell'intervista rilasciata sulle pagine di Libero. Dopo un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori, ora racconta il suo amore per Sgarbi e la sua assenza ...

Come prevenire ed evitare i maltrattamenti a scuola : Bambini maltrattati, insultati, lasciati al freddo e strattonati: non sono rassicuranti, le immagini che i telegiornali rimandano. Dagli asili nido e sino alle scuole elementari, ci sono casi che – effettivamente – destano preoccupazione. Sebbene le strutture d’eccellenza, in Italia, siano nettamente la maggioranza. Tuttavia, prevenire i maltrattamenti a scuola è possibile. Ed è fondamentale. Esporre un bimbo ad una qualsiasi ...

Spoiler Una Vita : Antonito subirà maltrattamenti dalle guardie carcerarie : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra, già autrice di successo de Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane si soffermano su Antonito Palacios, il quale subirà diverse intimidazioni dopo essere stato arrestato per truffa. Una Vita: Antonito arrestato per truffa Le conseguenze dell'arresto di Antonito saranno protagoniste delle prossime puntate di Una Vita, in ...

Mia Martini - un film per ridarle un'altra vita : D'altronde, Mimì è morta il 12 maggio del 1995 , uccisa da un arresto cardiaco, ma forse ancor prima dalla cattiveria di chi diceva in giro che portasse sfortuna, dal cinismo di un mondo dello ...

Francesca Fialdini sostituita a La vita in diretta? Al suo posto potrebbe arrivare un'altra conduttrice : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La vita in diretta non devono solo offrire un prodotto di alta qualità su Rai 1 e tentare di arginare Pomeriggio 5, ma anche guardarsi le spalle da Geo&Geo di ...