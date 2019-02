Cambiamenti climatici | Inguscio CNR | “Non è mai troppo tardi per intervenire | per

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 febbraio 2019) “Non è maiper, per arginare il fenomeno dei mutamenti“: lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo, a margine del convegno sul tema “Ambiente, clima e prospettive di sviluppo del Mediterraneo” che si è svolto presso l’università degli studi “Parthenope” di Napoli. “La scienza non può che essere ottimista però stiamo raggiungendo un punto di non ritorno, cioè davvero il riscaldamento ha un’accelerata rispetto a quanto si prevedesse, davvero l’inquinamento cresce più del dovuto. Non è che siama è tempo di credere fortemente nella scienza, nelle informazioni che ci dà edcon le contromisure”.L'articolo(CNR): “Non è maiper, per arginare il ...