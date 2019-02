Allarme Onu | ondata xenofoba e razzista

Juventus - Allarme rientrato per Bonucci : stamattina era in campo con i compagni : Per la Juventus oggi è arrivata la notizia che si stava aspettando da alcuni giorni: Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi con i compagni. Infatti, questa mattina, il club bianconero ha postato un video nel quale si vedono i giocatori che fanno il loro ingresso in campo e fra questi c'è anche il numero 19 juventino. Dunque Leonardo Bonucci ha recuperato dal problema alla caviglia e adesso si aspetta solo di capire se sarà convocato già contro ...

Sisma bonus - l'Allarme degli esperti : "Una misura insostenibile" : Il Sisma bonus non tiene conto della storia sismica del nostro paese e delle condizioni economiche di chi lo richiede e, per questo, è inefficace. A lanciare l'allarme sulla misura introdotta nel 2017 ...

Infortunati Juventus - situazione Bonucci-Chiellini : Allarme Douglas Costa : Infortunati Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus in vista del fondamentale appuntamento di Champions League contro l’Atletico Madrid. Allegri incrocia le dita e spera di ritrovare sia Bonucci che Chiellini. Il primo sembrerebbe preoccupare leggermente di più rispetto al secondo, anche se le condizioni del numero 19 sembrerebbero far ben sperare in vista del grande […] More

Juventus - Allarme rientrato per Bernardeschi - ottimismo per Bonucci : Questo pomeriggio sono arrivate buone notizie per la Juventus. Infatti, Federico Bernardeschi che sabato aveva chiesto il cambio nel match contro il Parma, oggi, si è regolamentata allenato con la nazionale italiana. Il numero 33 juventino ha preso parte allo stage voluto da Roberto Mancini e che si sta tenendo a Coverciano. Dunque Federico Bernardeschi ha già smaltito il trauma all'emitorace confermando così le prime impressioni che già ...

Allarme in casa Juve – Bonucci lascia l’Olimpico in stampelle : Leonardo Bonucci costretto a lasciare lo Stadio Olimpico di Roma in stampelle dopo la partita di ieri sera tra Lazio e Juventus Sale l’ansia in casa Juventus dopo la sfida di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio a causa dell’infortunio di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero è stato costretto a lasciare il campo ancor prima del termine del primo tempo a causa di un problema alla caviglia che sembra essere più grave ...