agi

: Storie di ordinari ragazzi straordinari #alfieri - Agenzia_Italia : Storie di ordinari ragazzi straordinari #alfieri -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Ventinove giovanissimi che si sono distinti per gesti di altruismo e solidarietà e per l'impegno a favore della costruzione di una comunità, "modelli positivi di cittadinanza". Sono i nuovi "Alfieri della Repubblica", cui Sergio Mattarella ha voluto conferire 29 attestati di onore, giovani dagli 11 ai 20 anni che hanno compiuto gesti di eroismo d'altri tempi, salvando la vita in mare o subito dopo il terremoto.Ma ancheche con il loro impegno testimoniano ogni giorno la volontà di costruire una comunità fatta di persone diverse unite da affetto, vicinanza, solidarietà.Accanto agli attestati, il presidente della Repubblica ha voluto assegnare quattro targhe per azioni collettive sempre ispirate al valore dell'altruismo: tra questi, la classe della scuola primaria Pascoli di Baone, nel Padovano, che si è sottoposta al vaccino anti-influenzale per ...