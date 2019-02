Arriva la patch di febbraio per Honor 9 | SFT-L09 in prima linea

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano : Arrivano le patch di febbraio - ma manca Android 9 Pie : Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+. arrivano le nuove patch di sicurezza di febbraio ma non c'è ancora traccia di Android 9 Pie e dell'annessa Samsung One UI, purtroppo. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano: arrivano le patch di febbraio, ma manca Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Insieme alle patch di febbraio Arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità : Non accade spesso che Insieme alle patch arrivi dell'altro, anzi a dire il vero accade quasi mai, ma questa è una di quelle volte che fa eccezione L'articolo Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

A cascata gli aggiornamenti per Huawei P10 Lite TIM e Vodafone : Arrivano le patch B370 e B372 : Continuano le novità per il tanto chiacchierato Huawei P10 Lite in un mese di dicembre più intenso di quanto ci si potesse aspettare. Lo smartphone, lanciato sul mercato più di un anno fa, di recente ha visto apparire sulla scena il nuovo aggiornamento B382 per i modelli no brand come avrete notato da un nostro recente articolo e, in attesa dei primi avvistamenti anche qui in Italia, vede muoversi qualcosa anche per i non pochi utenti che hanno ...