Test Jerez | Moto3 | Garcia è il primo della mattina | ma Fenati è lì

Romano Fenati è tornato : in pista a Jerez nella prima giornata di Test di Moto3 : Una vera e propria rivoluzione, con cui dovranno confrontarsi anche i neo arrivati in Moto2, come il campione del Mondo Moto3 Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Bastianini, Bezzecchi e Nicolò ...

Test Jerez : SKY-VR46 parte bene : La sessione dei Test privati a Jerez de al Frontera ha visto Marini e Bulega dello Sky Racing Team VR46 ben figurare in Moto2. bene anche Foggia e Vietti per la Moto3 che si sono avvicendati: meglio ...

Moto2 e Moto3 - Test di Jerez : risultati e tempi. Marini e Vietti subito veloci : Tempo di test per Moto2 e Moto3 , che hanno concluso due giorni di lavoro a Jerez de la Frontera . In Moto2 velocissimo Luca Marini , che nelle due giornate ha fatto segnare il primo e il secondo ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ultima giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Luca Marini e Gabriel Rodrigo in vetta in Moto2 e in Moto3 nella prima giornata : E’ andata in scena ieri la prima giornata dei Test riservati alle categorie Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sull’asfalto andaluso Luca Marini ha fatto vedere di essere in palla in sella alla moto dello Sky Racing Team VR46 ottenendo il miglior riscontro di giornata nella media cilindrata con il crono di 1’41″827 (nuovo record non ufficiale della pista). Inanellando 36 giri a bordo della Kalex ...

Superbike 2019 - Test Jerez - Laverty : 'Abbiamo un grande potenziale' : A Jerez è finita l'attesa per il Team Go Eleven e Eugune Laverty che hanno potuto scendere in pista per la prima volta con l'attesissima Panigale V4 R. Il giorno 1 dei test, con pista molto sporca e ...

Superbike 2019 - Test Jerez - Razgatlioglu velocissimo : C'è soddisfazione nel team Puccetti che lascia Jerez alla volta di Portimao dove tra domani e lunedi si svolgerà l'ultima sessione di test in Europa per la Superbike, prima di ritornare in pista in ...

Superbike. Test Jerez - Yamaha : ottimi risultati : La due giorni di Test a Jerez si è conclusa con soddisfazione per il team Yamaha Pata WorldSBK . Lowes e van der Mark hanno utilizzato il day-1 in Andalusia per confermare le modifiche di set up ...

Superbike - Test Jerez. Melandri fatica con le gomme nuove : ... piazzando un ottimo 1'40.075 che gli è valso il sesto crono di giornata , a 0.915 da Rea, È stato un Test molto positivo per noi " dice il due volte campione del mondo , SS600 nel 2018 e Moto3 nel ...

Superbike - Test Jerez : Kawasaki si conferma al top : Se il quattro volte campione del mondo SBK Jonathan Rea davanti a tutti nei test di Jerez non fa notizia, le ottime performance del compagno Haslam e del giovane Razgatlioglu dimostrano come ad Akashi abbiano fatto un ulteriore passo ...

SuperBike : Rea chiude al comando i Test di Jerez : Jerez - Jonathan Rea ha chiuso in testa la seconda giornata di test della SuperBike a Jerez. IL pilota della Kawasaki ha terminato il day2 con un crono di 1'39.160 davanti ad Alex Lowes della Pata ...

Superbike - Primi Test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing - Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la ...

Superbike – Primi Test del 2019 conclusi a Jerez per il team Aruba.it Racing – Ducati : Ecco i risultati dei Primi test di stagione del team Aruba.it Racing – Ducati di Superbike Dopo un inizio positivo ieri, il team Aruba.it Racing – Ducati ha concluso i Primi test del 2019 a Jerez de la Frontera (Spagna). Alvaro Bautista e Chaz Davies hanno messo a referto 103 e 58 giri rispettivamente nell’arco di due giorni, concludendo con il quarto e decimo tempo nella classifica combinata di categoria e portando avanti lo ...

Superbike - Test Jerez day-2 : Rea davanti a tutti : Prosegue la crescita di Cortese , campione del mondo uscente Supersport 600, che stacca il sesto crono a 0.9" da Rea, precedendo v.d. Mark e Melandri , l'italiano ha un gap di circa 1.3 dal leader,. ...